Scopri quanto è difficile chiedere scusa per i segni dello zodiaco.

Nella vita, sbagliare è umano. Allo stesso tempo lo è rendersi conto dell’errore commesso e chiedere scusa. Per quanto sia apprezzabile che è in grado di ammettere un errore al punto da cercare di porvi rimedio, non tutti sono disposti a farlo. Per molte persone, infatti, scusarsi è un segno di debolezza o, più semplicemente, un’azione che fanno davvero fatica a compiere, a volte anche per motivi del tutto irrazionali.

E, visto che la difficoltà nel chiedere scusa può dipendere da diversi fattori tra cui anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i colleghi più pericolosi dello zodiaco e qual è la cosa che molti segni non sanno ma che può migliorargli la vita, oggi scopriremo quanto è difficile chiedere scusa per ogni segno zodiacale. Visto che si tratta di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più completo del perché di tale difficoltà.

Quanto è difficile chiedere scusa per i segni dello zodiaco

Ariete – Poco perché di base non pensano mai di aver torto

Partiamo da un presupposto. I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone fortemente sicure di se. Ciò li porta a non ritenere mai di essere dalla parte del torto e questo fa si che chiedere scusa non rientri tra i loro problemi. Se si trovano davanti ad un errore davvero visibile, però, non si fanno grandi problemi e se, costretti dalla situazione, chiedono scusa abbastanza in fretta. Certo, le loro saranno raramente scuse sentite ed il più delle volte saranno solo un pretesto per togliersi di dosso un problema in modo sbrigativo. Farlo, comunque, non gli costa praticamente nulla, proprio perché dentro di loro vivranno la cosa più come una strategia che come un’ammissione di colpa.

Toro – Molto difficile

I nativi del Toro sono persone estremamente orgogliose e parecchio sicure di se. Ciò fa si che chiedere scusa sia per loro un’azione davvero difficile. In primis perché è molto raro che ritengano di aver torto al punto da dover dare spiegazioni per le loro azioni e in secondo luogo perché trovano l’atto di scusarsi come un gesto che rischia di compromettere la loro credibilità. Per questo motivo, se mai dovessero trovarsi in questa scomoda posizione cercheranno almeno di dividere le colpe con gli altri in modo da non passare per gli unici ad essersi scusati in una determinata situazione. Si tratta comunque di un gesto che gli pesa davvero molto e che li rende particolarmente nervosi.

Gemelli – Piuttosto semplice

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno particolari difficoltà nel chiedere scusa. Se ritengono di aver sbagliato qualcosa, lo fanno spontaneamente e senza, per questo, sentirsi sbagliati o in difetto. Per loro sbagliare è semplicemente umano e ammettere un errore non compromette in alcun modo la stima che hanno per se stessi. Certo, per far si che ciò si verifichi è necessario prenderli nei giorni giusti. Negli altri, infatti, tendono a chiudersi in se stessi e a limitare ogni interazione sociale, anche per chiedere scusa. Cosa che, probabilmente, faranno una volta riacquistato il loro proverbiale buon umore.

Cancro – Parecchio difficile

I nativi del Cancro, riescono a capire quando sbagliano ma fanno parecchia fatica ad accettarlo e a chiedere scusa. Se con le persone con le quali sono più in confidenza riescono a scendere a qualche compromesso, ciò gli risulta davvero difficile con gli estranei. Allo stesso tempo non amano l’idea di dover ammettere di aver sbagliato in qualcosa perché ciò minerebbe la sicurezza che hanno in se stessi e l’idea di perfezione che cercano sempre di trasmettere agli altri. Si tratta, insomma, di una situazione che fanno davvero fatica a sostenere e che, di conseguenza, li rende così nervosi da portarli a rischiare di commettere per davvero errori per i quali dovranno prima o poi scusarsi.

Leone – Non così difficile

Per quanto assurdo possa sembrare, i nati sotto il segno del Leone non hanno grosse difficoltà nel chiedere scusa. La vera difficoltà sta infatti nell’ammettere a se stessi di aver sbagliato in qualcosa. E, visto che di rado ammettono di avere qualche colpa o difetta, non si troveranno quasi mai nella posizione di dover chiedere scusa a qualcuno. Le rare volte in cui capita, si sentono più sicuri nel farlo con i propri cari, mentre può risultargli un po’ più difficile con amici e colleghi di lavoro. Ad ogni modo, davanti ad una grave colpa sono comunque in grado di farlo, anche se in modo sempre approssimativo e sbrigativo.

Vergine – Estremamente difficile

Per i nativi della Vergine, chiedere scusa è una delle cose più difficili che ci siano al mondo. Amanti della perfezione e certi di esserlo per primi, fanno infatti una gran fatica ad ammettere, prima di tutto, a se stessi di aver sbagliato in qualcosa. Rendersene conto, infatti, li porta a provare un gran senso di vergogna che può compromettere le loro giornate anche per diverso tempo. Anche rendendosene conto e accettando la cosa, quindi, cercheranno sempre scusanti e altre persone sulle quali far ricadere le loro colpe. Per questo motivo è quasi impossibile che arrivino a scusarsi con qualcuno e se mai ciò dovesse accadere ci starebbero davvero male, perdendo gran parte della stima che hanno in se stessi.

