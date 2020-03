Coronavirus | Selvaggia Lucarelli, per TPI, ha realizzato un servizio un cui mostra il mercato in via Meda di Milano colmo di gente, nonostante le nuove normative

Milano non rispetta i nuovi decreti emessi a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, nonostante la Lombardia sia la regione con il maggior numero di casi.

Selvaggia Lucarelli ha realizzato un servizio per TPI, in cui mostra il mercato di via Meda stracolmo di gente, che non rispetta non solo i nuovi decreti in cui si vietano la creazione di posti affollati, ma perfino le regole del buon senso evitando le distanze di sicurezza.

Il mercato in via Meda è pieno di gente nonostante il Coronavirus e la maggior parte delle persone presenti sono tutte anziane, quelle maggiormente a rischio.