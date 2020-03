Buone notizie dal comune di Codogno, dove ieri non sono stati registrati nuovi contagi.

La notizia è delle più positive e riguarda il comune di Codogno, divenuto noto per il primo ricovero a causa del Coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri, per la prima volta, non sono stati registrati nuovi contagi.

Un successo che per il sindaco è dato dal periodo di quarantena seriamente seguito dagli abitanti e che ha così permesso di vincere questa prima battaglia sul virus.

La guerra è però ancora aperta e come lo stesso sindaco ha consigliato, le migliori armi son quelle della prevenzione e dell’attenzione nel seguire le regole.

