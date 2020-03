Coronavirus Italia | L’appello di Diletta Leotta su Instagram – FOTO

Diletta Leotta partecipa alla campagna social #iorestoacasa per invogliare i giovani a seguire le direttive del Governo in seguito all’emergenza Coronavirus.

Restare a casa non è mai stato così difficile. Il relax fra le mura domestiche è, spesso, una meta. Quando, però, siamo costretti a rintanarci nelle nostre case per cause di forza maggiore – come ad esempio l’emergenza Coronavirus che sta paralizzando l’Italia in queste settimane – tutto ha un sapore diverso. Restando in tema di sapori, Diletta Leotta ha deciso di passare il suo periodo di isolamento – per evitare possibili contagi – ai fornelli.

La conduttrice DAZN, infatti, ha aderito all’iniziativa social #iostoacasa (campagna di sensibilizzazione per invitare i più giovani a non uscire dalle proprie abitazioni spostandosi il meno possibile) con il fine di evitare la dispersione del COVID-19 e scongiurare qualunque tipo di contagio ulteriore.

Diletta Leotta resta a casa: l’appello per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Diletta Leotta non è l’unica personalità importante che ha provato a convincere gli affezionati sui social a tener fede alle direttive imposte dal Governo per questi giorni particolari: fino al 3 aprile, infatti, sarà importante tenere la massima accortezza. La co-conduttrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ci ha tenuto a ribadirlo mostrando anche la sua abilità in cucina.

Infatti, Diletta, appare piuttosto rilassata ai fornelli. Alle prese con l’ennesimo esperimento culinario, dopo giorni – trascorsi da poco – in settimana bianca: solitamente cucinano altri per lei, la quarantena è la giusta occasione per testare il proprio livello culinario.

La risposta dei fan sembra essere incoraggiante. L’appello della Leotta ha mantenuto un pizzico di ironia, che serve soprattutto in questi casi dove tensione e paura fanno da padrone. L’emergenza COVID-19 va fronteggiata con la collaborazione di tutti e la bella siciliana mette in gioco la sua popolarità affinché più persone possibile prendano esempio e magari la “sfidino” ai fornelli. L’importante è farlo fra le mura domestiche.

Certamente l’iniziativa non è passata inosservata, così come il fisico e lo sguardo della Leotta: sempre profondo e penetrante anche davanti all’acqua che bolle. Un isolamento in sua compagnia potrebbe passare più dolcemente e, a seconda di come cucina, anche stimolare l’appetito. Quel che conta è ritrovare sé stessi senza mettere in difficoltà una comunità medico-scientifica già al lavoro per scongiurare questa situazione inaspettata e paradossale figlia del Coronavirus.

Questa sera cucino #iorestoacasa 🏠🍽

