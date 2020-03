Ballando con le stelle 2020 partirà il 28 marzo: svelati i primi concorrenti ufficiali del cast. Ecco tutti i nomi scelti da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2020 tornerà in onda il prossimo 28 marzo. Milly Carlucci sarà, come sempre, al timone del talent show di Raiuno e, in questi giorni, sta già annunciando i nomi dei concorrenti ufficiali. La conduttrice ha messo su un cast di livello, con nomi tutti diversi. Andiamo a scoprire chi sono i primi concorrenti.

Ballando con le stelle 2020, i nomi dei concorrenti

I concorrenti ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle che, dal 28 marzo, scenderanno in pista, sono: la conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi, l’attrice Vittoria Schisano, il pugile nonchè fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, Gilles Rocca, attore diventato famoso durante il Festival di Sanremo 2020 dove ha vestito i panni del fonico, il pittore Antonio Maria Catalani il cui nome d’arte è Holaf, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori Rosalinda Celentano e l’attrice Barbara Bouchet.

Secondo Tv Blog, inoltre, Milly Carlucci avrebbe convinto altri tre attori a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Secondo Tv Blog, infatti, tra i concorrenti ci saranno l’attrice Lina Sastri, vincitrice di due David di Donatello, Ninetto Davoli e Paolo Conticini, famoso attore di fiction e di cinepanettoni.

A tali concorrenti altri cinque concorrenti. Per quanto riguarda i ballerini professionisti, dopo l’addio di Samanta Togni, saranno: Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando. In giuria, invece, dovrebbero esserci ancora Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.