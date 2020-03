Scopri qual è l’aspetto più negativo dell’essere single per ogni segno zodiacale.

Quando si è single, che lo si sia per scelta o per mancanza della persona giusta al proprio fianco, può capitare di vivere la cosa in modo negativo. Ciò dipende da diversi fattori e dalla personalità di ognuno di noi. C’è ad esempio chi odia dover sempre rispondere a domande relative alla sua situazione sentimentale, chi non ama dover andare da sola a matrimoni e simili e chi a volte si sente sola. I motivi possono essere vari e spesso possono dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Dopo aver visto qual è il cambiamento che ogni segno zodiacale dovrebbe fare per vivere meglio con gli altri e qual è la cosa che ogni segno dello zodiaco dovrebbe sapere sull’amore, oggi scopriremo ciò che pesa di più ai vari segni dello zodiaco del loro essere single.

Trattandosi di un aspetto legato in modo particolare al modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo si avrà più facilmente modo di riconoscersi in quanto suggerito dalle stelle.

Astrologia: ecco l’aspetto negativo dell’essere single per ogni segno zodiacale

Ariete – L’idea di non trovare la persona giusta

I nati sotto il segno dell’Ariete, vivono la condizione da single in modo spesso ambivalente. Ciò dipende dal fatto che il più delle volte, quella di essere single è una loro scelta. Scelta che arriva dal bisogno di sentirsi liberi e dall’incapacità di vivere al meglio le relazioni sentimentali. D’altro canto, sono persone romantiche che anelano al sogno del principe azzurro o di un amore che sia in grado di durare per sempre. E quest’ambivalenza di fondo li spinge a sentirsi spesso in colpa o in qualche modo sbagliati proprio per la loro incapacità di stabilire un legame duraturo. Un problema che ovviamente solo loro possono risolvere, cambiando pian piano e trovando qualcuno che sia in grado di non farli sentire imprigionati nel rapporto ma liberi di essere sempre e comunque se stessi.

Toro – La sensazione di solitudine

I nativi del Toro sono tra i segni più romantici dello zodiaco e ciò li spinge spesso e volentieri a sentirsi soli senza una persona da amare. Più che essere single, a loro pesa la sensazione di non amare nessuno. Cosa che continuano a perseguire nel tempo e della quale hanno bisogno per sentirsi completi. Per questo motivo, è difficile che restino single a lungo, poiché innamorati dell’amore stesso, amano lasciarsi cullare dalle emozioni date da questo sentimento. Tanto che quando non lo stanno vivendo, fanno di tutto per trovarlo e sperimentarlo.

Gemelli – Il sentirsi diversi dagli altri

I nati sotto il segno dei Gemelli odiano la sensazione di essere single solo quando si accompagnano ad amici che vivono in coppia. In questi casi, infatti, tendono a sentirsi diversi e ciò li porta a provare un certo disagio quando si esce tutti insieme. In caso contrario, vivono bene l’essere single perché in grado di farsi amici in ogni situazione e di andare d’accordo praticamente con tutti. Una volta single, inoltre, sono liberi di flirtare con chiunque e questo è un aspetto che rende più eccitanti le loro giornate e i momenti vissuti in compagnia. Come spesso accade per i nativi del segno, quindi, essere single è qualcosa che vivono con sentimenti diversi e spesso in opposizione tra loro.

Cancro – Essere soli a matrimoni ed eventi

Quando sono single per scelta, i nativi del Cancro vivono senza grossi problemi la loro situazione. Cosa che cambia se ricevono inviti a matrimoni o celebrazioni particolari. In determinati contesti, infatti, odiano non avere nessuno al loro fianco. La cosa li fa sentire in qualche modo in difetto e la sensazione si amplifica se sanno di avere parenti o amici pronti ad interrogarli a riguardo. Si tratta di un disagio che vivono in modo così forte da poter arrivare persino a mentire pur di sentirsi meglio. Cosa che spesso e volentieri fanno, inventando partner impegnati in chissà quali eventi per giustificare il fatto di non essere insieme.

Leone – La solitudine in casa

I nati sotto il segno del Leone sono persone che stanno benissimo anche da sole e che quando sono single non fanno fatica a trovare persone con le quali trascorrere il loro tempo. Amando sentirsi al centro dell’attenzione, sono anche molto bravi a flirtare e ciò li aiuta a non patire troppo l’assenza di un compagno. A volte, però, quando gli capita di stare a casa da soli o quando si sentono di umore strano, sentono il peso della solitudine che tendono a vivere in modo negativo. In questo contesto, essere single, specie se non per scelta, può diventare per loro una cosa pesante.

Vergine – Il silenzio

I nativi della Vergine non sono persone estremamente romantiche e questo fa si che, essere single, gli porti pochi disagio. Se vivono da soli, però, finiscono con il sentirsi spesso isolati e quando succede, il silenzio che aleggia in casa o nella loro camera può assumere un peso difficile da sopportare. Al di là di ciò, non si fanno problemi nel sociale dove vivono perfettamente anche da single e senza che la cosa comporti loro alcun tipo di disagio. Si tratta quindi di un problema marginale e che non tutti hanno. Altre volte può capitare che si presenti solo in determinati periodi dell’anno come nei periodi di festa.

