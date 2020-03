Come sei tra le lenzuola? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo 2019: Scopri come sei tra le lenzuola in base al tuo segno zodiacale

Ogni persona possiede una sensualità tutta sua che è data dal carisma, dal modo di muoversi o di parlare e, ovviamente, da come vive il rapporto sotto le lenzuola. Si tratta di particolarità che in qualche modo subiscono anche l’influsso delle stelle tanto che sono sempre di più gli studi che tendono a dare ad ogni segno zodiacale un diverso livello di sensualità. Oggi, quindi, dopo aver visto se possiamo fidarci della nostra metà e quanto siamo narcisiste, scopriremo come siamo a letto secondo le stelle. Un particolare per cui è meglio controllare anche il proprio ascendente visto che per lo più si tratta di un modo di essere.

Ecco come sei tra le lenzuola secondo le stelle

Ariete – La tipa focosa

Il tuo livello di erotismo è piuttosto alto e ti porta ad essere spesso audace. D’altro canto, proprio come nella vita di tutti i giorni, tendi anche a stancarti facilmente, cosa che ti porta inizialmente a cercare nuovi modi per divertirti e successivamente a prendere in considerazione di cambiare partner. Tra le lenzuola tendi a prendere spesso il controllo e a gestire l’andamento del rapporto, cosa che in realtà fai anche nella vita visto che ciò che più ti piace è proprio l’idea di avere il controllo.

Toro – La persona tradizionale

Anche tra le lenzuola rispecchi in toto il tuo modo di essere mostrandoti piuttosto tradizionale. Ti piace che un rapporto sia comprensivo di coccole e che ti dia la misura dell’amore che c’è tra te e la tua metà. Senza queste caratteristiche non riesci a sentirti a tuo agio finendo con il raffreddarti al punto da prendere le distanze con il tuo partner.

Gemelli – la partner curiosa

Come nella vita, anche tra le lenzuola ti piace curiosare e sperimentare cose nuove. La noia, dopotutto, resta sempre la tua peggior nemica. Per questo motivo hai bisogno di un partner che sappia stuzzicarti ed incuriosirti e che sia prima di tutto un compagno di giochi con il quale condividere momenti piacevoli sia dentro che fuori dal letto.

Cancro – La persona romantica

Il tuo romanticismo si riflette anche tra le lenzuola dove ami regalarti intere sessioni di coccole con la tua dolce metà con la quale sai essere sensuale e dolce allo stesso tempo. Particolarità che vengono meno quando ti senti in qualche modo ferita o ritieni che chi ti sta accanto non ti da le giuste attenzioni. Esattamente come ti comporti con gli affetti nella vita di tutti i giorni.

Leone – L’intraprendente

Come è tipico del tuo segno, anche a letto sei una persona intraprendente che ama prendere il comando e sapere di essere al centro dell’attenzione del proprio partner. Il tuo bisogno di essere sempre al primo posto si riflette anche tra le lenzuola dove dal partner pretendi unicità, fedeltà e dimostrazioni d’amore. Cosa che poi pretendi anche nel rapporto di coppia.

Vergine – La persona frenata

Il tuo essere spesso critica e sempre attenta ad ogni piccola cosa ti rende una persona che tende a sciogliersi con molta difficoltà. Prima di aprirti con il partner, quindi, ci metterai diverso tempo, apparendo inizialmente parecchio frenata. Quando senti di poterti fidare e di essere con la persona giusta, se anche l’atmosfera è di tuo gradimento puoi riservare qualche sorpresa mostrando una passionalità che normalmente è difficile attribuirti.

