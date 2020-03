Amici di Maria De Filippi | Vanessa Incontrada ha chiesto alla produzione di far “spogliare” Javier Rojas e Valentin Alexandru per farli sostenere una prova incentrata sulla sensualità

Non è stata una puntata facile quella di ieri per Maria De Filippi che per la prima volta, ieri, si è ritrovata a dover condurre il serale di Amici 19 con lo studio completamente vuoto a causa del Coronavirus. Fortunatamente, però, a rianimare la situazione ci ha pensato il giudice Vanessa Incontrada che ha richiesto alla produzione di far eseguire a due ballerini una prova incentrata sulla sensualità, elemento fondamentale per un danzatore.

I concorrenti scelti dall’attrice spagnola sono stati Javier Rojas e Valentin Alexandru che non hanno deluso le aspettative di Vanessa, ma nemmeno quelle del pubblico casa. La prova di ballo di Vanessa Incontrada ad Amici 19 ha riscaldato gli animi del giovane pubblico di Maria De Filippi.

Javier Rojas e Valentin Alexandru infiammano il pubblico di Amici di Maria De Filippi

I due ballerini Javier Rojas e Valentin Alexandru di Amici 19 hanno letteralmente infiammato il pubblico del piccolo schermo, che non si aspettava di certo una prova del genere da parte dei due ballerini.

Il video, che trovate a fine articolo, in pochi istanti è diventato virale e non è difficile capirne il motivo. I due concorrenti di Maria De Filippi, sulle note di Sex Bomb, hanno rapito il pubblico, realizzando una coreografia sensuale ma al tempo stesso ironica.

I due concorrenti, in particolare Valentin Alexandru che pare aver turbato l’equilibrio di Francesca Tocca e Raimondo Todaro, sono ormai diventati icone del web e non si esclude che Maria De Filippi possa ripetere la prova richiesta da Vanessa Incontrada la prossima settimana visto il successo riscosso ieri sera.

Una puntata decisamente ricca di colpi di scena che, oltre ad emozionanti esibizioni, ha fatto sorridere il pubblico grazie allo scherzo realizzato ai danni di Sabrina Ferilli.

Il ballo di Valentin Alexandru e Javier Rojas di Amici 19 resterà uno dei momenti più memorabili di quest’edizione e il pubblico non può non ringraziare Vanessa Incontrada per questa prova che mette in luce tutto il talento dei due giovani ballerini.