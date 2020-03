Katy Perry ha annunciato di essere incinta di Orlando Bloom attraverso il lancio del suo nuovo singolo Never Worn White

La cantante Katy Perry è incinta! Lei e il suo compagno Orlando Bloom metteranno presto, la nascita è prevista per il periodo estivo, al mondo un bambino. L’annuncio è stato fatto dalla popstar americana attraverso il lancio del suo nuovo singolo Never Worn White. Nella clip del nuovo pezzo in uscita, infatti, Katy verso la fine si mostra di profilo, intenta ad accarezzare il suo bel pancione.

La cantante, subito dopo la pubblicazione della clip, ha ovviamente confermato il tutto attraverso il suo profilo Instagram, chiarendo che il suo pancione è vero e non dettato da scelte artistiche per la direzione del video.

“Io e Orlando non potremmo essere più felici in questo momento” ha commentato la cantante. “Non vedevo l’ora di dirvelo, non riuscivo più a trattenere il segreto” ha concluso.

Katy Perry e Orlando Bloom aspettano un figlio e i loro fan non potrebbero che essere più felici per la coppia.

Katy Perry annuncia la gravidanza e svela: “Il nuovo album? Nascerà con mio figlio”

Katy Perry, oltre ad annunciare la sua gravidanza, ha anche chiarito a tutti i suoi fan che Never Worn White non è il primo singolo del quinto album di inediti. L’album vedrà la luce proprio durante il periodo della nascita di suo figlio.

La popstar americana ci ha tenuto a chiarire a suoi fan che la maternità non le impedirà di certo di continuare con il suo lavoro, visto che fino al periodo estivo usciranno un sacco di sorprese relative a questo progetto. I fan, infatti, si aspettano qualcosa di memorabile come la sua cover di Imagine creata appositamente per un progetto dell’UNICEF.

Katy Perry e Orlando Bloom diventeranno genitori nel periodo estivo, mentre il loro matrimonio pare sarà rimandato a data da destinarsi, visto l’arrivo del piccolo/a. La coppia, infatti, non ha ancora rivelato il genere del nascituro. Ma tra la mamma cantante e il padre attore, sarà sicuramente una piccola stella del firmamento americano.

Il nuovo singolo di Katy Perry, Never Worn White, intanto, sta scalando rapidamente tutte le classifiche musicali del mondo.