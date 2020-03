Scopri come sarà il mese di Marzo in base al tuo segno zodiacale.

Il mese di Marzo è già iniziato ed è pronto più che mai a sorprendere i vari segni dello zodiaco con tutta una serie di novità che porteranno dei cambiamenti nella vita di molti.

Dopo un Febbraio per certi versi infinito ed in grado di scavare nel profondo portando ad una nuova conoscenza di se, Marzo arriva per dare una scossa alla vita di tutti i giorni, portando dalla teoria alla pratica e tutto mescolando insieme dovere e piacere.

Dopo aver visto cosa ci ha lasciato il mese di Febbraio e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dei Pesci, che ancora per almeno metà mese saranno i protagonisti dello zodiaco, oggi scopriamo quindi cosa ha in mente per noi il mese di Marzo.

Come sarà il mese di Marzo per i segni zodiacali

Ariete – Un mese promettente

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, Marzo sarà un mese promettente e carico di novità. Queste riguarderanno sia il settore economico che quello legato alle amicizie e per chi è ancora single, anche l’amore. Sarà un mese nel quale mettere a frutto le proprie risorse ed impegnarsi al massimo per ottenere vantaggi che si riveleranno utili nel corso dell’anno. Per farlo, però, bisognerà prestare particolare attenzione a tutto ciò che riguarda l’ambiente circostante e le tante opportunità che si profileranno all’orizzonte perché appariranno e dureranno per poco tempo, obbligando così ad un intervento tempestivo.

Toro – Un mese di alti e bassi

Il mese di Marzo inizierà in modo particolare, sopratutto per ciò che riguarda l’amore. Ti troverai a sperimentare varie forme di romanticismo e a scoprirti sempre più innamorata di tutto quel che ti circonda. La tua voglia di fare sarà sempre al massimo anche se a volte sentirai l’impulso di appartarti e fare le cose per conto tuo. Una tentazione alla quale dovrai rinunciare in vista del futuro, lasciandoti coinvolgere dagli altri e condividendo il più possibile esperienze, sia dal punto di vista lavorativa che sociale. Farlo ti aiuterà infatti a costruire le basi per un futuro più prospero che, anche se non esattamente dietro l’angolo, si rivelerà di sicuro valore.

Gemelli – Un mese da vivere con gli altri

Il mese di Marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli, sarà un periodo che si dividerà in due parti. La prima sarà quella introspettiva e da rivolgere alle persone care che negli ultimi tempi ci si è trovati a mettere da parte per motivi vari. La seconda, invece, sarà più attiva e da rivolgere alla vita sociale che i nativi del segno sanno gestire molto bene. Le possibilità di effettuare nuovi incontri saranno infatti tantissime e conteranno anche possibilità nuove dal punto di vista lavorativo. Si può dire che ogni nuovo incontro porterà con se almeno un’opportunità. Starà poi ai Gemelli scegliere come sfruttarla al meglio.

Cancro – Un mese di accorgimenti

Ancora immersi in ciò che ha portato loro il mese di Febbraio, i nativi del Cancro si troveranno a vivere un periodo di riflessioni che riguardano sia la loro vita privata che quella lavorativa. Nel corso del mese di Marzo avranno modo di sviluppare pensieri riguardo tutto ciò che li circonda e questo li porterà a capire che su alcuni aspetti della loro vita è ormai giunto il momento di cambiare le cose e di porre delle modifiche che attendevano di attuare da diverso tempo. Un processo che potrebbe richiedere loro parecchio tempo ma che con le dovute accortezze potranno vivere in modo sereno e addirittura promettente. Fare oggi le scelte giuste per domani, potrà infatti aiutarli a correggere il tiro di situazioni che ritenevano perse e che invece hanno ancora modo di salvarsi semplicemente cambiando rotta.

Leone – Un mese di programmazioni

Il mese di Marzo sarà per i nati sotto il segno del Leone, un mese fatto di programmi e di scelte da fare. Queste riguarderanno però il futuro. Perché sul presente, l’unica cosa da fare è lasciar sedimentare le azioni passate e concedersi un periodo di attesa e privo di azione. Le cose saranno un po’ diverse per ciò che riguarda l’amore. Potrebbe infatti emergere il bisogno di costruire qualcosa di stabile e duraturo là dove fino a poco tempo prima si pensava solo alla giornata. Anche in questo caso si dovrà procedere con calma, perché il mese di Marzo non sembra quello ideale per mettere in pratica le decisioni prese. Sarà però il mese adatto a fare programmi e a scegliere che percorso seguire nell’immediato futuro.

Vergine – Un mese di leggerezza

Il mese di Marzo, per i nativi della Vergine, sarà un periodo fatto di leggerezza. Dopo le tensioni del mese precedente e le preoccupazioni che si portano dietro ormai da un po’ di tempo, si troveranno a vivere i rapporti con gli altri in modo più positivo, evitando di prendere ogni cosa con l’ansia che solitamente li caratterizza. Non si tratterà di una cosa duratura ma di sicuro darà loro modo di sentirsi più leggeri e di rilassarsi il giusto prima di tornare ad essere quelli di sempre. Ancor più utile, potrebbe rivelarsi la scelta di approfittare del periodo positivo per sistemare eventuali dissidi con gli altri, cercando un punto di incontro con le persone che amano e che fanno parte della loro vita.

