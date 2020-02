Ritirate Capsule caffè compatibili Dolce Gusto | Possibili tracce di Plastica

Ritirate dal mercato alcuni lotti di Capsule caffè compatibili Dolce Gusto | Il Ministero della salute avverte: possibili tracce di plastica all’interno! Il modello di richiamo e le marche

Un altro richiamo, questa volta interessa le capsule di caffè compatibili Dolce gusto, ritenuti pericolosi per possibili tracce di plastica rinvenute in alcuni lotti prodotti. Le marche coinvolte sono diverse: Conad, Caffè Leoni e Meseta. Il richiamo è avvenuto, ad opera del Ministero della salute in data 26 Febbraio 2020 e nel suddetto richiamo è noto come queste capsule di caffè compatibili abbiano un alto rischio chimico. Per la precisione, sono state rinvenute tracce di plastica all’interno di alcuni lotti. Scopriamo di più sulle marche coinvolte e le capsule di caffè.

Capsule caffè compatibili Dolce Gusto ritirate | Coinvolti diversi marchi

Il Ministero della salute ha pubblicato un altro richiamo riguardante proprio le capsule di caffè compatibili dolce gusto. Dopo l’ultimo richiamo avvenuto lo scorso 19 dicembre 2019, questa volta i richiami coinvolgono diversi marchi: Conad, Caffè Leoni e Meseta.

Le capsule di caffè sono compatibili con macchine Nescafè Dolce Gusto a marchio Conad, Caffè Leoni e Meseta perché durante l’erogazione della bevanda, la capsula potrebbe rilasciare particelle di plastica nella tazzina, che potrebbero essere ingerite dai consumatori.

Anche questa volta, i prodotti coinvolti sono stati prodotti dall’azienda Beyers Caffè Italia Srl, nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, a Castel Maggiore, nella città metropolitana di Bologna.

Capsule caffè compatibili Dolce Gusto | I Lotti coinvolti

I lotti coinvolti nel ritiro sono: Capsule Compatibili Dolce Gusto (vari formati da 16 capsule) a marchio Conad, TMC da 12 a 18 mesi.

I lotti interessati vanno da quello numero L19142 fino al numero L19339. Nel dettaglio:



CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6A (tranne i lotti da L19288 a L19330)

CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST(tranne i lotti da L19318 a L19333)

CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6 (tranne i lotti da L19323 a L19324)

Capsule compatibili Dolce Gusto (vari formati 16 capsule) a marchio Caffè Leoni, TMC da 18 mesi. I lotti interessati dal richiamo vanno da L19159 a L19161. In particolare:

CAFFE’ LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST

CAFFE’ LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST

Capsule compatibili Dolce Gusto (vari formati da 16 capsule) a marchio MESETA; TMC da 18 mesi. L’unico lotto interessato è il numero L19290.

MESETA COFF. DOLCEGUSTO SUPREMO 16CAPSX6AST

Il Ministero della salute si raccomanda di non utilizzare le capsule di caffè con i marchi e i numeri di lotto segnalati e restituirle al punto vendita d’acquisto.

(Fonte: ministerodellasalute.it)