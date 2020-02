Papa Francesco indisposto: saltano le confessioni del clero – VIDEO

Papa Francesco, a causa di un’indisposizione, ha scelto di annullare le confessioni del clero

Come rivelato in esclusiva dal portale del web dell’Ansa, questa mattina Papa Francesco, a causa di un’indisposizione, non si recherà presso la Basilica romana di San Giovanni, situata in Laterano, per la consueta liturgia penitenziale, quella che segna l’inizio della Quaresima.

Sono state, quindi, annullate le confessioni del clero. Tutti gli altri impegni, almeno per il momento, restano invariati.

Papa Francesco è indisposto e, a causa di questo motivo, ha preferito non procedere con le confessioni del clero, restando negli ambienti di Santa Marta. E’ bene specificare, però, che si tratta soltanto di una lieve indisposizione, nulla che debba preoccupare i fedeli del Santo Padre.