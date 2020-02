Le tue scelte provengono dal tuo subconscio e rivelano una parte della tua personalità che ti sfugge

Pensi che le tue preferenze e le tue scelte quotidiane siano frutto di una scelta coscienziosa? Non è sempre così, molte tue decisioni e preferenze sono determinate dal tuo subconscio. In effetti, la nostra mente è estremamente complessa e la nostra natura profonda viene spesso espressa attraverso le nostre scelte inconsce.

Diversi fattori intervengono per governare i nostri processi cognitivi. Non senza negare l’importanza del condizionamento sociale ed educativo, alcune delle nostre scelte sono radicate in ciò che sfugge alla coscienza.

Sai perché preferisci portare una tracolla piuttosto che una pochette? La risposta che probabilmente ti viene in mente è che “i gusti e i colori non sono discutibili”, tuttavia, sarebbe saggio analizzare i tuoi comportamenti intrinseci per conoscere una parte della tua personalità che ti sfugge.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Test & Personalità CLICCA QUI

Ecco cosa rivela sulla tua personalità il tipo di borsa che indossi :

1. La borsa zaino

Le donne che scelgono la borsa a forma di borsa sono coloro che sentono il bisogno di esprimersi come desiderano senza aderire alle norme sociali. Rivendicano la loro indipendenza, vivacità e creatività. In genere non hanno paura del giudizio. Nel profondo, queste donne avrebbero preferito appartenere al genere maschile. A loro piace affermare la loro forza di carattere e ribellione e non sono orgogliose di essere nate come donne.

2. La pochette



Sempre più donne scelgono un portafoglio o una pochette come borsa. Trovano questo tipo di borsa semplice e pratica. Inoltre, questo piccolo oggetto distinto sottolinea la loro femminilità e sensualità. Non vogliono pavoneggiarsi con una grande borsa dietro la schiena. Sono orgogliose di essere chi sono. Queste signore sono spesso vestite di conseguenza. Gonne, vestiti o jeans attillati, tutti i mezzi sono buoni per affermare la loro femminilità e il loro potere di seduzione. Hanno bisogno di compiacere e ispirare l’ammirazione del partner e dei maschi in genere.

3. La borsa firmata

Le donne che scelgono di indossare una borsa firmata inconsciamente aspirano ad elevare il loro status sociale. Innegabilmente, attraverso questa borsa, cercano il riconoscimento e l’ammirazione degli altri. Coloro che indossano questo tipo di borsa non hanno fiducia e sono mal organizzati. Vogliono suscitare la gelosia delle donne e mostrare il loro successo scegliendo attentamente ciò che indossano. Attribuiscono grande importanza all’immagine che restituiscono.

4. La tracolla



Le donne che indossano le borse a tracolla vogliono sembrare semplici e disinvolte mentre sprigionano tutto il loro fascino. Di natura stravagante, queste donne sono molto sensibili e talvolta si comportano in modo un po ‘infantile. Tuttavia, quando sono serie e devono prendere una decisione, sanno come contare sulla loro intuizione e non hanno il tempo di esitare. Di solito sono go-getter, combattono per quello che vogliono. Non hanno paura di dire a voce alta ciò che pensano e di rivendicare le loro idee, che gli piacciano o meno. In generale, queste donne sono percepite come leader e sanno come influenzare le persone intorno a loro mentre mostrano autenticità.

5. La borsa di stoffa

Le donne che preferiscono le borse in tessuto sono molto originali. Hanno idee che sono uniche e che non piacciono a tutti. Sono felici di differenziarsi dagli altri. Non cercano di provocare né la gelosia né il desiderio. Sono donne fidate ed ottime amiche. Si preoccupano di ciò che li circonda e mostrano il loro molto amore e compassione. Sono molto creativi e riescono a svolgere efficacemente i loro compiti.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI