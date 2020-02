Scopri perché fai fatica a dimenticare il tuo ex in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si vive una storia d’amore, le emozioni in gioco sono tante e varie e tendono a riempire le giornate di chi si ama. Ci si pensa, si organizzano momenti per stare insieme, si hanno appuntamenti telefonici per mantenersi sempre in contatto e il più delle volte si è soliti darsi il buon giorno e la buona notte. È quindi facile intuire che quando una storia finisce, al di là del dolore causato dalla fine di un amore e dal senso di fallimento, si prova anche un improvviso senso di vuoto che per alcuni può essere davvero difficile da colmare. A ciò si uniscono anche dei modi di fare spesso sbagliati che possono portare a concentrarsi a tal punto sul dolore che si prova da rendere difficile la “guarigione”.

Perché ogni piccolo trauma necessita di un tempo di guarigione e la fine di una storia non è esente da questo principio. Visto che i modi di affrontare la cosa possono subire l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è l’errore più comune che si fa in una storia d’amore e come farsi perdonare dai vari segni dello zodiaco, scopriremo qual è il motivo per cui non si riesce a dimenticare il proprio ex.

Trattandosi di un argomento che ha a che fare con il modo di sentire e con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara su come agire per alleviare il dolore nel minor tempo possibile.

Astrologia: Ecco perché fai fatica a dimenticare il tuo ex

Ariete – Ti costringi a negare di starci male

Abituata come sei ad essere forte, tendi a prendere sotto gamba il dolore causato dalla fine di una storia d’amore. La verità è che questo esiste al di là di chi abbia lasciato chi e di quanto amore ci fosse ancora tra le due parti. Chiudere una storia, significa perdere una persona della propria vita e ciò rappresenta una sorta di lutto metaforico che, in quanto tale, andrebbe sempre affrontato. Far finta di non starci male ti impedisce di metabolizzare la cosa e ciò la porta ad ingrandirsi fin quando, impossibile da non vedere, sei costretta a farci i conti. La soluzione? Obbligati a piangere, sfogati con le amiche e accetta che soffrire non è un segno di debolezza quanto una prova del fatto che sei umana. Così facendo riuscirai a lasciarti alle spalle il malessere dovuto alla perdita e sarai pronta per ripartire da capo.

Toro – Ti dici che non ci sarà più nessuno per te

L’errore più grande che fai quando una storia d’amore finisce è quello di concentrarti solo sulle cose belle e di dirti che quella era l’unica storia giusta per te. La verità è che se una storia finisce è proprio perché qualcosa non andava. Che sia stata una scelta improvvisa e voluta dal partner o una decisione presa insieme a fronte di tanti problemi, la verità è che la storia giusta per te deve ancora arrivare. Perché quando un rapporto è quello giusto non ci sono scuse o impedimenti ma solo modi per andare avanti sempre e comunque insieme. È giusto quindi che tu ti conceda il tuo tempo per starci male ma a patto di non dirti le cose sbagliate. Concentrarti su qualcosa che non è reale ti porta infatti a sprecare inutilmente le tue energie.

Gemelli – Ti allontani troppo dal dolore

Una delle cose che sei solita fare quando soffri per qualcosa è quella di cercare in tutti i modi di allontanartene emotivamente. Così, invece di ascoltare quello che hai dentro, preferisci uscire con gli amici, dare feste e fare più vita mondana. Se da un lato ciò ti fa sentire più prossima a star meglio, dall’altro ti impedisce di metabolizzare come dovresti il senso di fallimento e di perdita. Il risultato è quello di avere “recidive” e attacchi di tristezza o di pianto improvvisi ai quali si uniscono anche stress e nervosismo che, ovviamente, sembreranno immotivati anche se non lo sono. Meglio evitare tutto ciò accettando di star male e abbracciando i pensieri negativi e i momenti di sconforto. Ciò ti aiuterà sicuramente ad uscirne prima di quanto non faresti prendendo da subito le distanze.

Potrebbe interessarti anche -> La cosa a cui tieni di più in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Vivi troppo di ricordi (sbagliati)

Una delle tue prerogative è quella di vivere molto di ricordi. Purtroppo scegli di farlo anche quando finisce una storia e ciò ti porta a concentrarti sul passato invece che sul presente. Inoltre, come spesso accade, i ricordi sono spesso sfalsati e, tu nello specifico, tendi a dar spazio a quelli piacevoli. Come ovvio che sia, quindi, ti trovi a provare emozioni struggenti per il tuo ex, concentrandoti su ciò che è stato fino a starci male. Se proprio devi ricordare qualcosa, forse dovresti provare a pensare più alle liti e a ciò che, di fatto, vi ha portati alla rottura. Detto ciò, è giusto vivere il dolore ma bisogna anche darsi il tempo di riprendersi e di stare meglio. Solo così si potrà infatti mettere da parte ogni pensiero negativo e prepararsi a riaprire il proprio cuore ad un nuovo amore.

Leone – Chiudi tutto troppo in fretta

Il tuo modo di affrontare i problemi è da sempre molto pratico e spesso ciò ti porta a bruciare in qualche modo le tappe. Se sul lavoro o in altri ambiti la cosa può rivelarsi utile, in amore le cose cambiano perché si tratta di qualcosa di diverso che coinvolge emozioni più sottili e profonde. Quando finisce una storia d’amore, quindi, voler chiudere le porte ancor prima di aver capito cosa è successo può dare quel senso di incompiuto che alla lunga tende a far male sia a te che all’altra persona. Certo, all’inizio può sembrare la via più semplice ma il tempo prova sempre che le cose non stanno così. Meglio darsi tempo per elaborare la cosa, concedersi il periodo per piangere e solo allora iniziare a chiudere lentamente la porta. In questo modo si avrà la certezza di aver lasciato davvero tutto fuori.

Vergine – Ti fai troppe domande

La tua mente analitica ti porta ad essere una persona brillante ed in grado di capire quasi sempre il nocciolo della questione. Emozioni e razionalità, però, non sono mai andate d’accordo e non sarai certo tu a cambiare le cose. Per questo motivo, quando una storia finisce dovresti evitare di analizzarne ogni singolo aspetto attimo dopo attimo perché non c’è mai un unico motivo (a meno che non ci sia un tradimento di mezzo) a portarla a conclusione. Molto meglio investire le energie nell’elaborazione del vuoto che si sente dentro e nella capacità di resilienza e di andare avanti che sono una tua risorsa che raramente scegli di mettere in campo. In questo modo ti troverai a sperimentare anche emozioni positive, vivendo meglio il dolore e aprendoti al nuovo in modo costruttivo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire perché gli altri sei segni dello zodiaco fanno fatica a dimenticare il loro ex clicca su successivo.