Corona Virus: primi due casi positivi in Vento – VIDEO

Corona Virus | Sono risultati due casi positivi nella regione del Veneto

Sono stati riscontrati due casi positivi, come riporta il portale web de La Repubblica, al test del corona virus. I due pazienti in questione, dopo essere stati sottoposti ad un primo test iniziale, sono stati messi in isolamento. Ora i medici sono in attesa di sottoporre i due nuovi casi ad un secondo test al virus.

Questi due nuovi casi si vanno ad aggiungere ai 14 riscontrati nella regione lombarda. Il virus, nato nel continente cinese, si sta espandendo sempre di più in Europa.

Leggi anche:

Coronavirus | Spallanzani: guarito il ricercatore italiano, video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

I due casi positivi al corona virus in Veneto stanno preoccupando sempre di più gli italiani, aumentando la psicosi verso questa nuova epidemia.