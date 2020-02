Coppia | Cosa significa quando lui non risponde più ai messaggi? Dal messaggio tradizionale alle chat su Whatsapp, il comportamento maschile “sfuggente”

Nell’era dei Social siamo subissati da messaggi Whatsapp, chat, gruppi vari e l’attesa di quel messaggio che – a volte – tarda ad arrivare o non arriva più fa andare in “paranoia” molte donne. Non so se sia meglio o peggio, c’è chi dice che “si stava meglio prima”, ma prima di cosa? Dei social, dei messaggi whatsapp? Forse sì, perché siamo diventati “animali” che aspettano impazienti una risposta che a volte neanche arriva e, dall’attesa di quel suono che tarda ad arrivare sul nostro cellulare, dipende la nostra felicità, o più in piccolo, il cambio d’umore di una giornata. Ma è possibile? Certo che lo è, e questo diventa ancora più presente all’alba di un nuovo incontro di sguardi. Si conosce qualcuno che ci piace e, dopo un’uscita – magari semplice per un caffè – seguono lunghe ore d’attesa per “quel messaggio” che può dare l’avvio ad una relazione (magari clandestina) che aspettavamo da tempo. Siamo incastrati dall’attendere una conferma da qualcuno che, forse, neanche poi ci piace per davvero. La domanda che viene spontanea tra le donne (ma anche tra gli uomini) è: “E se poi non risponde più ai messaggi?” Ecco, a volte, anzi molto spesso, può accadere. E se accade, cosa succede nella mente della donna? Il panico! domande incessanti s’innescano nella mente: “perché?”, “dove ho sbagliato?” “forse non dovevo mandargli quell’altro messaggio così presto”…Insomma una serie di “paranoie” che, diciamolo, tutte senza esclusione d’età e ceto sociale, si sono create almeno una volta (magari solo una!) nella testa. Ecco allora, è il caso di fare il punto della situazione è capire cosa si nasconde dietro quella risposta “non pervenuta”, quell’emoticon che non si capisce bene (cosa avrà voluto dire?), insomma, tendiamo di capire un po’ di più le “non-risposte” di questi uomini che fanno perdere il sonno (a volte) a noi donne.

Cosa vuol dire quando lui non risponde più ai messaggi?

Che si tratti del vecchio SMS o di una chat su Whatsapp, quando un ragazzo ci piace particolarmente tendiamo a riempirlo di messaggini romantici. Lo stesso concetto di testo è ormai superato: a volte ci limitiamo ad inviare una emoji raffigurante un cuore che batte o uno smile che manda bacini per provare a fare breccia nell’uomo di turno. Tuttavia, non sempre va secondo i piani. Molti uomini non rispondono ai nostri messaggi: si tende ogni volta a pensare al peggio, ma non sempre vi sono motivazioni negative dietro questa presunta “negligenza”. La domanda quindi sorge spontanea: se un uomo non risponde a un messaggio che significa? In questa guida cercheremo di trovare le risposte a tale quesito.

La prima risposta che viene spontanea nella mente della donna (e soprattutto delle amiche di questa) è che se un uomo non risponde ai messaggi molto probabilmente è perché non è interessato. Semplice, vero? No, forse non proprio così. Scopriamo il motivo:

Se non risponde ai messaggi è perché non è interessato a voi

Quando invii diversi messaggi ad un uomo e questi non ti risponde, la probabilità più alta è che effettivamente non è interessato a te. Gli uomini sono tutto sommato molto più semplici di quanto tu possa pensare: una totale assenza di risposte ai tuoi continui SMS non vuol dire altro. Ovviamente ci sono le dovute eccezioni, ma nella maggior parte dei casi la motivazione è proprio lo scarso interesse nei tuoi confronti. Ma, c’è sempre un “ma” in questo genere di situazioni, si potrebbero innescare altri meccanismi nella mente dell’uomo che, diciamolo simpaticamente, non è così diabolico come la donna!

Infatti, prima di saltare a conclusioni bisogna considerare l’intervallo di tempo in cui gli hai mandato i tuoi messaggini. Fin quando le risposte non arrivano nell’arco di una mattinata, ad esempio, non si può subito pensare al peggio: ci sono uomini che si lasciano prendere così tanto dal proprio lavoro che si dimenticano di avere un cellulare con sé. In casi del genere, però, se l’uomo è minimamente interessato (o quantomeno educato) a fine giornata lavorativa dovrebbe avere la briga di risponderti, magari anche scusandosi della sua “assenza”.

Se invece non si degna di fornirti alcuna risposta e all’indomani si giustifica con il troppo lavoro, avrai la conferma che non sei nei suoi pensieri, ma per nulla. Se ti serve la prova del nove prova a mandargli dei messaggini dolci in più giorni o magari anche in settimane: se in nessuna occasione si degna di darti risposta, dagli il ben servito e impegna le tue energie ed i tuoi sentimenti verso qualcuno che li merita realmente. Anche se, a mio avviso, io mi fermerei alla prima “non-risposta”, che diamine ragazze, abbiate un attimo di amor proprio! Vi suggerisco di lasciare perdere se al vostro secondo sms whatsapp non ottenete risposta: la dignità viene prima di tutto, sempre!

Se non risponde è perché (forse) inviate troppi sms

La domanda è lecita in questo caso: prima di saltare a conclusioni affrettate, ponetevi un semplice esame di coscienza: Quanti messaggi gli avete mandato finora? Ecco, è proprio questo il punto cruciale. E sopratutto di che tenore sono i contenuti di questi SMS? Se nella maggior parte di questi vi sono domande del tipo “dove sei?”, “chi c’è lì con te?” oppure “che stai facendo?”, guardati allo specchio e, fissandoti negli occhi, chiediti più volte “sono una stalker?”. Non prendete la cosa con ironia, perché gli uomini bollano le donne come dei pericoli per la loro libertà personale per molto meno.

Chiedere continuamente ad un uomo dove si trova o ossessionarlo con domande da interrogatorio in questura sono atteggiamenti che spaventano e non poco. E come tutti gli individui sotto pressione, per sfuggire al proprio aguzzino gli uomini si rifiutano categoricamente di rispondere ai tuoi messaggini, giustificando tale scelta con l’eccessivo lavoro o con una giornata piena di impegni. Nonostante la negligenza di non rispondere ai tuoi messaggi sia tutta nell’uomo, la vera colpevole di questa vicenda sei tu.

Cosa devi fare in questo caso? Lavorare su te stessa e cercare di capire se il problema è in lui o sei tu. Se un uomo non è in grado di guadagnarsi la tua fiducia magari può essere perché non è quello giusto per te. Qualunque sia la risposta, finché non cambi atteggiamento non lamentarti se il tuo lui non risponde ai messaggini: fa bene!

Se non risponde perché ha il cellulare rotto o lo ha dimenticato a casa?

Vi piacerebbe come “scusa”, vero? Ebbene, nell’era dei Social Network dimenticare il proprio cellulare a casa, a lavoro o, ancor peggio, averlo rotto è pressoché impossibile. O meglio, (quasi) impossibile e vi dò un dato su cui riflettere: sapete quante volte in un anno un uomo dimentica il cellulare a casa o in un altro luogo? UNA volta all’anno (se è sfortunato), quindi, niente scusa di smartphone rotti o dimenticati a casa come scusa a quel messaggio che non arriva. E poi, anche se dovesse capitare che lui abbia il cellulare rotto, oggi come oggi, non potrebbe passare più di una mezza giornata (e mi sono tenuta larga) prima che si rechi in un negozio di telefonia per un cellulare in sostituzione o uno nuovo di zecca.

Quindi, se vuole rispondere ai tuoi “sms” della mattina, al massimo lo farà in serata e, se fosse proprio impossibilitato, beh, esiste il computer con Facebook, Instagram ecc. Insomma, avete capito sì? Se vuole rispondere un modo lo troverà di sicuro, anche solo per farvi sapere che non puoi rispondere ai vostri messaggi perché al momento, non ha il cellulare. Perché lo farebbe? Ebbene, perché non vuole che voi pensiate che lui non abbia interesse nei vostri confronti. Ci tiene a puntualizzare che lui è presente a prescindere dal telefono!

Dimenticatevi, quindi, che se non vi risponde per giorni è perché ha il cellulare rotto o lo ha dimenticato a casa! Ma davvero ci credete? Sono sicura che sotto sotto lo sapete anche voi.

Se nell’arco di un mese il tuo uomo non risponde ai messaggi perché, dice, che ha dimenticato diverse volte il cellulare, inizia a porti delle domande.

Se si tratta di una persona che fra Instagram, Facebook o Twitter pubblica costantemente contenuti, la scusa non regge. E a quel punto sarebbe bene parlargli e capire quale problema c’è alla base. Se l’uomo di turno, invece, non fa parte dei cosiddetti “nativi digitali” e non ha account sui social network (oppure li ha ma pubblica post davvero di rado), la sua continua dimenticanza del cellulare potrebbe essere riconducibile esclusivamente ad una repulsione verso le nuove tecnologie. Se si tratta del tuo uomo, quello che frequenti ormai da tempo, sarai sicuramente a conoscenza della sua passione o meno verso i social. Se invece si tratta di un tentativo di approccio, prima di saltare a conclusioni faresti bene a capire che tipo di rapporto quest’uomo ha nei confronti del cellulare e, qualora si trattasse di una repulsione, a provare altre strategie per conquistarlo.

Non risponde agli sms perché ha la suoneria in modalità silenzioso

Uno smartphone in modalità silenzioso può essere una scelta dell’utente o una necessità imposta dall’austerità del luogo in cui lavora. L’uomo dal cellulare senza suoneria è quello più difficile da stanare, perché potrebbe effettivamente non risponderti perché non sente l’arrivo dei messaggi.

Anche in questo caso, però, vale il discorso fatto per quegli uomini che genericamente non rispondono mai: chiunque abbia uno smartphone almeno una volta nell’arco di una giornata uno sguardo lo dà.

Se passano 24 ore e ai tuoi messaggini non risponde mai, nemmeno quando stacca dal lavoro, ignoralo e cerca un altro uomo a cui dedicare il tuo tempo.

Prima rispondeva agli sms ora ha smesso

Può capitare, questo quando si inizia una presunta relazione, che l’uomo inizialmente sia tutto preso a inviarvi messaggini whatsapp in ogni momento della giornata. Voi siete felicissime, finalmente avete trovato l’uomo giusto. Passano i giorni e le settimane e, ad un certo punto, lui cosa fa? Non risponde più ai vostri sms. Cosa è successo? Perché, così, all’improvviso questo cambio di rotta? E’ snervante e non ne capite il motivo. Prima vi mandava il buongiorno? Adesso fa fatica a rispondere al vostro. I motivi possono essere diversi, dai più semplici a quelli più complessi. Scopriamo un po’ alcuni di questi:

E’ fidanzato o sposato: Nella mente di un uomo flirtare sul web o tramite whatsapp è una cosa innocente e lecita , ma la vita è un’altra, quindi se voi gli avete chiesto cose tipo: “Ci vediamo per una birra?”, lui non risponde perché il suo allarme interno ha iniziato a gridare errore, errore, errore, errore e non è possibile alcuna via di ritorno al dialogo.Quindi poco male, perlomeno non vi siete perse nulla.

Nella mente di un uomo , ma la vita è un’altra, quindi se voi gli avete chiesto cose tipo: “Ci vediamo per una birra?”, lui non risponde perché il suo allarme interno ha iniziato a gridare errore, errore, errore, errore e non è possibile alcuna via di ritorno al dialogo.Quindi poco male, perlomeno non vi siete perse nulla. Ha altre relazioni (uguali) alle vostre con altre donne: Magari voi non lo sapete, ma lui oltre che scrivere a voi sta chattando con altre venti-venticinque tipe , e le sta organizzando per settimana dividendole a gruppi di due o tre a giornata nel weekend.Quindi se non vi risponde è perché non è ancora arrivato il vostro turno, non preoccupatevi, in questo caso, prima o poi, risponderà. Spetta a voi, ora, capire se vale o meno la pena di continuare con un tipo del genere.

Magari voi non lo sapete, ma lui oltre che scrivere a voi , e le sta organizzando per settimana dividendole a gruppi di due o tre a giornata nel weekend.Quindi se non vi risponde è perché non è ancora arrivato il vostro turno, non preoccupatevi, in questo caso, prima o poi, risponderà. Spetta a voi, ora, capire se vale o meno la pena di continuare con un tipo del genere. Pensa che vi stiate innamorando troppo facilmente: In amor vince chi fugge ma è anche vero che gli uomini sono alquanto paranoici, spesso scambiano la gentilezza per un: “Oddio questa si sta innamorando di me”, quando magari non è assolutamente così. Visto, purtroppo, che la sparizione non permette alcun tipo di contraddittorio, non potrete farci nulla. La prossima volta provate a insultarlo ogni tanto.

Gli uomini non capiscono (sempre) i messaggi che inviamo loro

Può succedere che l’uomo non risponde perché “forse” la donna gli ha inviato un messaggio contraddittorio? Forse sì, o forse no, sta di fatto che l’uomo, come specificato prima, è un essere molto semplice rispetto alla donna che, invece, all’interno di un semplice messaggio ci legge mille significati diversi e contrastanti tra loro.

La cosa ironica degli uomini è che spesso non rispondono ai messaggi per i motivi più assurdi, molti dei quali li scambiamo per scuse architettate male. Tuttavia, quello che per noi donne può essere un’assurdità per loro può rappresentare la regola.

Ad esempio: e se il tuo uomo non rispondesse ai tuoi messaggini perché semplicemente non li capisce? Lo so che detta così può sembrare una sciocchezza, ma analizziamo meglio la situazione con qualche esempio.

È il giorno del vostro anniversario. Aspetti con impazienza che il tuo uomo ti mandi dei fiori a casa o che almeno ti chiami per dimostrarti che se n’è ricordato. Mettiamo che non faccia niente di tutto questo (come la maggioranza degli uomini) e che non ti contatti nemmeno. Allora, in preda alla rabbia, gli mandi un messaggio del tipo “Mi hai profondamente delusa!”.

Quando lui riceve un SMS del genere non arriva subito al pensiero dell’anniversario (se non ti ha fatto gli auguri, è perché se n’è davvero dimenticato!), ma inizia a scervellarsi sulle ultime ore passate insieme e su quali suoi atteggiamenti possono averti ferita. Inizia a pensare cose del tipo “si sarà forse arrabbiata perché domenica sera ho guardato la partita di Campionato anziché uscire con lei? O forse se l’è presa perché le ho confessato che non mi piacevano quelle scarpe appena comprate?”. L’uomo va avanti con interrogativi del genere tutta la giornata e non verrà mai a chiederti il motivo della tua delusione, perché teme di farti arrabbiare ancora di più.

Passano così le ore e solo alla sera, vedendoti dal vivo, c’è speranza di chiarire il tutto. L’apice dell’incomprensione può arrivare sopratutto in quei casi in cui nei tuoi messaggi sostituisci totalmente il testo con delle emoji. A scanso di equivoci, lo diciamo subito: se gli uomini hanno difficoltà a capire alcuni messaggi di testo, figurarsi quelli di sole emoji.

Cerca quindi di limitarti a mandare qualche cuore in chat sul WhatsApp, mentre per il resto cerca di dire sempre con chiarezza quello che vuoi comunicare al tuo uomo: solo così potrai ottenere risposta. La comunicazione con lui deve essere il più semplice e chiara possibile, evitando frasi troppo lunghe o tanti giri di parole: vai subito al dunque ma senza arrabbiarti.

Se lui non risponde volutamente perché gli interessi molto?

Finora abbiamo “dipinto” gli uomini come esseri semplici che riescono a fare una cosa per volta. Tuttavia, esistono anche altri genere “più evoluti” per così dire, di uomini che volontariamente evitano di rispondere a messaggi.

Alcuni uomini decidono con cognizione di causa di non rispondere ai messaggi di una donna. Motivo? Per “cuocerla a fuoco lento”.

Secondo una legge non scritta del rapporto uomo – donna, infatti, più l’altra persona si mostra distaccata e più noi tendiamo ad attaccarci a lui. Gli uomini che non rispondono ai messaggi, quindi, lo fanno paradossalmente per il motivo opposto a quello a cui saremmo portate a pensare: gli interessiamo parecchio.

In questo caso ci sono due modi di reagire:

continuare a mandare messaggi e lasciarci imprigionare nella tela del ragno, ma a lungo andare sarebbe lui quello che ha “il coltello dalla parte del manico” e potrebbe, una volta raggiunto “l’obiettivo”, anche lasciarvi andare perché non trova più in voi quel mistero che serve per evolvere una semplice conoscenza in relazione d’amore;

e lasciarci imprigionare nella tela del ragno, ma a lungo andare sarebbe lui quello che ha “il coltello dalla parte del manico” e potrebbe, una volta raggiunto “l’obiettivo”, anche lasciarvi andare perché non trova più in voi quel mistero che serve per evolvere una semplice conoscenza in relazione d’amore; diventare a nostra volta distaccate per ribaltare la situazione. In questo caso si adotterà “a specchio” lo stesso atteggiamento che lui ha nei vostri confronti. Esempio: invii un messaggio, aspetti che lui risponda e poi, aspetti che sia sempre lui a fare l’altro passo, cioè inviarti un altro sms. Insomma, un po’ la tattica del bastone e la carota. Un uomo che adotta questa tattica non è molto comune, ma per fortuna è facilmente riconoscibile. Quella volta in cui risponde lo fa usando parole giuste, mostrando il suo interesse senza però apparire smielato.

Se hai avuto la fortuna di incontrare un uomo del genere, fai di tutto per tenertelo stretto e accetta di buon grado questa sua “strategia”.

