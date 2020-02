8 cibi contro l’infiammazione

Ci sono dei cibi che, più di altri, possono aiutare a contrastare l’infiammazione.

Sempre più studi dimostrano come i vari tipi di infiammazione possono trovare sollievo grazie al cibo. Dalle difese automatiche dell’organismo, all’infiammazione dovuta a cibi sbagliati fino a quelle invalidanti, la scelta dei cibi giusti, anche se non sempre può risolvere del tutto il problema, può fare tanto. In natura ci sono svariati alimenti con proprietà anti infiammatorie.

