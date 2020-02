È un eterno Peter Pan? Scoprilo dal suo segno zodiacale

Scopri se il tuo lui è un bambinone e quante possibilità ha di crescere all’interno della vostra storia d’amore.

Quando si inizia una relazione con qualcuno, una delle paure più grandi che si provano è legata al suo potenziale “bambino”. Molto spesso, infatti, ci si trova a convivere con un eterno Peter Pan che, invece di guardare avanti cerca sempre di divertirsi e vivere il presente. Sebbene questo tratto, da solo, non sia necessariamente negativo, spesso si unisce al bisogno di sfuggire le responsabilità e la cosa, alla lunga, può portare ad un rapporto stagnante nel quale ci si trova a dover fare quasi da mamma al proprio partner e tutto con le dovute limitazioni del caso.

Per fortuna, anche il lato infantile di ognuno di noi viene influenzato, almeno in parte, dalle stelle. È quindi possibile cercare di capire se la persona con cui si sta è destinata a restare infantile per sempre, se è disposta a crescere o se è già più adulta che mai. Oggi, quindi, dopo aver visto com’è uscire con gli uomini dello zodiaco e qual è la parte di noi da preservare sempre, scopriremo quanto è bambinone un uomo in base al suo segno zodiacale. Trattandosi di un modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Il tuo lui è un Peter Pan? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Infantile quando si sente in un rapporto stabile

Aver a che fare con un uomo dell’Ariete può essere difficile perché se all’inizio appare sicuro di se e forte come una roccia, dentro cela un lato più infantile, pronto ad emergere quando il rapporto si fa stabile. Se si sente minacciato o in bilico, infatti, l’Ariete tende a stare sempre in allerta, sforzandosi di essere sempre più pezzo, cosa per cui è costretto ad attingere alla sua parte adulta. Quando può finalmente rilassarsi, però, ecco che si lascia andare al suo lato infantile che se non controllato può diventare sempre più grande fino ad inghiottire il rapporto in una spirale senza via d’uscita. Come uscirne? Puntando i piedi e giocando d’astuzia per far si che anche in un rapporto stabile abbia sempre ben chiaro che le cose possono cambiare da un momento all’altro.

Toro – Maturo ma a volte un po’ mammone

L’uomo del Toro è una persona solitamente posata e dal carattere stabile. Ciò lo aiuta ad avere un atteggiamento maturo verso la vita e di conseguenza in amore. Testardo come pochi, cerca sempre di far quadrare il bilancio della sua vita e per farlo è solito mettere in atto delle regole che poi gli è difficile non seguire alla lettera. In tutto ciò, tende ad essere un po’ mammone e, più in generale, legato alla famiglia. Se ha sorelle, le prenderà sempre ad esempio e le terrà (insieme alla mamma e a volte persino a nonne o zie) come esempio ideale femminile. Andare d’accordo con lui, quindi, significa entrare nelle grazie della sua famiglia o quanto meno della parte femminile di essa. Una volta raggiunto questo obiettivo, si potrà godere anche della sua parte più adulta e sicura che è anche una delle sue più grandi qualità.

Gemelli – Un eterno Peter Pan

L’uomo dei Gemelli è un eterno ragazzino, al punto da poter fare invidia persino a Peter Pan. Sfuggente nelle relazioni e amichevole con chiunque incontra sa sempre come conquistare le simpatie altrui e questo modo di fare è spesso fonte di gelosia per chi gli sta accanto. La sua voglia di vivere la vita godendone a pieno lo porta a non volersi assumere troppe responsabilità e questo può rappresentare un problema per chi desidera invece costruire qualcosa di solito e duraturo. Un asso nella manica? Fargli capire che si è indipendenti e che si può vivere benissimo anche senza di lui. In questo modo il suo interesse resterà alto ai massimi livelli e le probabilità che decida di cambiare almeno un po’ (del tutto è praticamente impossibile) aumenteranno esponenzialmente. Per il resto, bisogna prenderlo così com’è, soprattutto perché parte del suo fascino è data proprio dal suo modo di essere scanzonato e sempre un po’ sopra le righe.

Cancro – L’eterno mammone

Inutile girarci intorno, l’uomo del Cancro è un eterno mammone. Sempre legato alla madre, alla sua cucina, al suo modo di vedere le cose, ha una personalità solitamente gentile ma mai troppo ambiziosa. Nella vita gli piace godere dei bei momenti e della giusta compagnia e per questo motivo si trova spesso e volentieri a sfuggire ogni possibile responsabilità. Se ne ha modo lascia a chi sta al suo fianco la briga di prendere ogni decisione sul futuro e si lascia andare a ciò che sa fare meglio: sognare. Detto ciò è una persona dolce, romantica a volte persino idealista. Il modo giusto per stargli accanto? Non criticare mai la madre e non mettersi in competizione ma cercare di essere la compagna che desidera e che ama. Solo così si potrà convivere in modo pacifico e senza inutili tensioni.

Leone – L’adulto capriccioso

L’uomo del Leone non è notoriamente un bambinone perché sa come vivere la sua vita ed ha sempre la capacità di ottenere ciò che più desidera. Che si tratti del successo cui anela da sempre o dei riconoscimenti di cui ha un costante bisogno, è una persona che sa mostrarsi adulta in più di ogni circostanza. A volte, però, non può fare a meno di lasciarsi andare a qualche capriccio e se lo fa riesce ad essere piuttosto infantile. Ciò avviene in particolare se non si sente adulato come vorrebbe. La mossa giusta? Riempirlo sempre di complimenti, fargli capire che è la persona più importante al mondo e che tutto quello che fa è degno di rispetto e ammirazione. Sarà un trattamento che troverà adorabile e che lo porterà a sentirsi coccolato al punto giusto.

Vergine – Quello che ama fare l’adulto

L’uomo della Vergine è una persona quadrata. Razione come pochi, si diverte ad aver sempre ragione e a far notare la cosa tutte le volte che può. D’altro canto ha bisogno di sentirsi apprezzato e quando ciò non avviene se la prende al punto da diventare distante. Un po’ come un bambino che mette su il broncio. Per fortuna ciò non avviene poi così spesso e ci sono delle strategie che si possono mettere in atto per imparare ad andare d’accordo. Un esempio? Chiedere sempre il suo aiuto, fargli capire che è utile al punto da risultare insostituibile e che tutto quello che dice o che fa è importante. Rassicurato da ciò si sentirà a suo agio e pronto a mettere in mostra la sua parte più matura.

Se vuoi scoprire se e quanto sono infantili gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.