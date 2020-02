San Valentino, in quanto festa dell’amore, ha una certa risonanza su ognuno di noi. Scopri come lo vivono i vari segni dello zodiaco.

Quando arriva San Valentino ognuno di noi ha una idea in merito che non sempre combacia con il modo di comportarci davanti agli altri o con il partner. Certo, da un lato ci sono quelli trasparenti che agiscono in base a ciò che sentono. D’altro canto, però, ci sono coloro che tendono ad agire in modo diverso in base alle persone con le quali si rapportano. Tutto ciò porta ad una certa confusione di fondo che oggi cercheremo in qualche modo di chiarire.

Dopotutto anche l’influenza che le stelle hanno su di noi incide sul modo di percepire la giornata dedicata all’amore. Per questo motivo, dopo aver visto come trascorrere al meglio la giornata di San Valentino e qual è il cioccolatino di San Valentino più adatto ad ogni segno zodiacale, scopriremo come viene vissuta la festa degli innamorati dai vari segni dello zodiaco. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea su come gestirsi in base alla persona che si ha davanti.

Astrologia: ecco come i vari segni dello zodiaco vivono la giornata di San Valentino

Ariete – Come una giornata simpatica

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono particolarmente romantici, motivo per cui non si sentono legati alla festa di San Valentino. Quando sono impegnati sentimentalmente con qualcuno, però, si divertono a scambiarsi cioccolatini e regali spiritosi ma a tema, vivendo così la giornata a modo loro. Da single tendono ad essere un po’ più rigidi e meno propensi a vederla come una cosa positiva. Tuttavia se c’è modo di divertirsi con gli amici o di organizzare qualche festa per single sono più che propensi a farlo, vivendo la cosa come una sfida alla tradizione.

Toro – Con romanticismo

Come ovvio che sia, i nativi del Toro tendono a vivere il giorno di San Valentino come un momento romantico e nel quale dedicare tutte le attenzioni al partner. Per loro, però, il vero piacere non è dato dall’uscire fuori a cena o dallo scambio di regali spesso simili tra loro quanto dalla voglia di creare un momento perfetto da vivere insieme. Una cena romantica in casa, una serata al cinema o un pomeriggio trascorso a passeggiare sono per loro le scelte più idonee al giorno di festa e quelle che li fanno stare meglio. È infatti nella semplicità che riescono a dare un senso a questa giornata. Un modo di fare che da single li porta ad essere un po’ tristi a meno di non riuscire comunque a dedicarsi a qualcuno che amano. Dopotutto l’amore ha più e svariate facce.

Gemelli – Con leggerezza

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno mai grande aspettative per il giorno di San Valentino ma sono più che propensi a lasciarsi trasportare in qualunque iniziativa volta a portare allegria. Da innamorati, tendono a vivere tutto al momento, cercando però di divertirsi insieme al partner. Da single invece, anelano a fare della giornata simbolo dell’amore, il momento perfetto per trovare il proprio. Se possono, quindi, cercano di organizzare feste, partecipare ad incontri al buio e fare quante più esperienze possibili e, ovviamente, a tema con l’amore.

Potrebbe interessarti anche -> San Valentino: un regalo per ogni donna dello zodiaco

Cancro – Caricandolo di aspettative

Per i nativi del Cancro, il giorno di San Valentino è, a tutti gli effetti, un giorno da dedicare all’amore. Non farlo li farebbe sentire vuoti e mancanti di qualcosa di importante. Per questo motivo, si trovano spesso a cercare di organizzare la giornata sotto ogni aspetto, coinvolgendo anche il partner in modo da avere maggiori probabilità di successo. Se sono soli, ovviamente, tutta la loro energia è indirizzata a vivere la giornata con umore cupo e tutto perché la mancanza di una persona da amare tende a farsi più acuta. Per fortuna, se possono contare su buoni amici in grado di distrarli, riescono a riprendersi in fretta e a concentrarsi su come trovare la persona giusta per vivere al meglio il prossimo 14 Febbraio.

Leone – Mettendosi in mostra

I nati sotto il segno del Leone cercano sempre di mettersi in mostra e lo fanno anche nel giorno di San Valentino. Se sono sentimentalmente impegnati cercano di dare il meglio di se e di organizzare qualcosa di grandiosi in modo da sorprendere e suscitare invidia in chiunque li circondi. Da single, tentano di minimizzare la festa, sforzandosi di mostrarsi superiori e di fare comunque qualcosa che attiri su di loro l’attenzione generale. Qualche esempio? Una festa per soli single, un’uscita tra donne o tra uomini e tutto ciò che possa risultare irriverente o originale. Alla fine, ciò che davvero gli preme è che si parli di loro.

Vergine – Con indifferenza

I nativi della Vergine non hanno particolari sentimenti nei confronti di San Valentino ma di certo non sono tra coloro che apprezzano la festa. Per loro si tratta per lo più di una trovata commerciale e, in quanto tale, non amano spendere soldi. Tuttavia, se sono coinvolti sentimentalmente e sanno che il partner ci tiene, sono disposti a chiudere un occhio e a lasciarsi coinvolgere, seppur a modo loro, dall’atmosfera romantica. Da single, invece, preferiscono trascorrere la giornata come una qualsiasi, del tutto indifferenti agli innamorati o a chi cerca di andare contro ad una festa che per loro, in sostanza, conta davvero poco.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire come vivono la giornata di San Valentino anche gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.