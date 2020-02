Grissini dolci di Carnevale | L’idea golosa pronta in 5 minuti, perfetti per i più piccoli, ottima per i grandi! La ricetta super veloce e originale per il tuo Carnevale

Carnevale è arrivato e quando pensiamo ad esso, non possiamo che accostare il nostro pensiero alla felicità, all’allegria e ai bambini. Come renderli contenti ancor di più? Semplice, con i grissini dolci di Carnevale: una ricetta super golosa e facile da fare che i vostri bambini ameranno sicuramente! Pochi passaggi, poco tempo, questo dolce sarà il tuo must have per ogni festa di compleanno ma non solo. Un modo salutare di far fare merenda ai più piccoli ma, badate, i grissini dolci di Carnevale saranno lo “strappo alla regola” anche per voi. Come non abbandonarvi alla friabilità dei grissini immersi nel dolce cioccolato? Irresistibilmente buoni! Non avete molto tempo a disposizione? Niente paura, per creare questi grissini vi occorreranno solo 5 minuti di tempo! Provare per credere.

Grissini dolci di Carnevale | La ricetta pronta in 5 minuti

Le ricette più semplici sono sempre le più buone e belle, ne sono sempre più convinta! Poco tempo da dedicare, pochi ingredienti ma di buona qualità, e un ottimo risultato, questo è quello che renderà i vostri grissini golosi e genuini. Quindi, se anche voi siete, come me, sempre alla ricerca di semplicità senza rinunciare al gusto, al buono e al tempo, provate questi grissini dolci di carnevale, un’idea facile facile da preparare, che piacerà sicuramente tanto a grandi e piccini!

Ingredienti per 25 grissini

grissini (quelli classici in commercio andranno benissimo)

100 g di cioccolato fondente (o se preferite al latte)

zuccherini colorati, granella di nocciole, codette, stelline, ecc. per guarnire

Procedimento | Come preparare i Grissini dolci di Carnevale

Una volta che avrete i vostri grissini e tutto l’occorrente per creare il dolce, iniziate con la cioccolata. Quindi

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e lasciate che si addensi per qualche minuto. (Con una tavoletta di cioccolato da 100g, si ottengono circa 25 grissini dolci di carnevale, se ne desiderate un numero maggiore, vi consiglio di sostituire il cioccolato fondente con una tavoletta di cioccolato bianco e creare quindi gusti e colori diversi).

Quando il cioccolato fuso si sarà addensato, immergete un grissino per volta e ricopritene solo metà con il cioccolato fuso.

e ricopritene solo metà con il cioccolato fuso. Aspettate qualche secondo e immergete nuovamente.

Quindi ricoprite il cioccolato con gli zuccherini colorati , variando la forma e i colori.

, variando la forma e i colori. Procedete fino a quando la cioccolata non sarà terminata. Il risultato sarà strabiliante e coloratissimo!

Scegliete la marca del cioccolato che preferite e stupirete tutti pur avendo passato pochissimo tempo ai fornelli !I grissini dolci di carnevale sono dei dolci molto decorativi, inseriteli nei barattoli di vetro, oppure in dei bicchieri di vetro colorato, creeranno un simpatico effetto in tavola e sicuramente cattureranno l’attenzione di tutti. Grissini dolci di carnevale saranno ideali anche per completare il tavolo di un bel buffet!

Grissini colorati di Carnevale | La video ricetta facile

Ora che avete a disposizione sia la ricetta classica che la video ricetta non vi resta che mettervi all’opera! Solo 5 minuti per servire ai vostri bambini (ma anche per voi) dei deliziosi dolcetti nutrienti e gustosi. Non potrete più farne a meno, garantito!