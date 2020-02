Vincitore Sanremo 2020: Francesco Gabbani, i Pinguini e Diodato si contendono la vittoria? Tutti e tre sul podio? Ecco le quote degli scommettitori.

Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2020? Secondo gli scommettitori i grandi favoriti sono Francesco Gabbani, i Pinguini Tattici Nucleari e Diodato mentre Elodie, considerata una delle favorite fino a poche ore fa, vede salire le quote del suo trionfo.

Vincitore Sanremo 2020: corsa a tre tra Francesco Gabbani, i Pinguini Tattici Nucleari e Diodato?

Secondo le maggiori agenzie di scommesse, Francesco Gabbani, i Pinguini Tattici Nucleari e Diodato si contendono la vittoria della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. Per decretare il vincitore, fanno fede anche le classifiche delle serate precedenti mentre il sistema di votazione della finalissima è misto formato cioè da giuria demoscopica, stampa e televoto. Dopo l’elezione dei tre cantanti più votati, si azzera tutto e si riapre tutto per la classifica finale per il primo, secondo e terzo posto.

La vittoria di Francesco Gabbani è quotata tra 2.25 e 3.00 mentre quella dei Pinguini Tattici Nucleari considerati gli outsiders della finale di Sanremo 2020 è quotata tra 6.00 e 8.00. Il trionfo di Diodato, invece, va da 3.50 a 5.00 la somma giocata.

Più alte le quote degli altri cantanti in gara che, dopo la squalifica di Morgan e Bugo sono 23. La vittoria de Le Vibrazioni è quotata tra 9.00 e 11.00 mentre quella di Piero Pelù tra 10.00 e 12.00 così come quella di Tosca. La vittoria di Elodie, invece, va da 7.50 a 8.00 mentre quella di Anastasio da 15.00 a 20.00. Il trionfo di Achille Lauro vale 25 volte la quota scommessa mentre sono decisamente molto più alte le quote di tutti gli altri cantanti in gara.