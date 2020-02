Ecco perché pensi sempre al peggio in base al tuo segno zodiacale

Tutti quanti, prima o poi, si trovano a pensare in negativo riguardo qualcosa che sta loro a cuore. Ecco il motivo per cui ciò avviene per ogni segno zodiacale.

Quando si parla di persone positive e negative, ci si riferisce ad un modo di vedere la vita in generale che può essere brevemente riassunto con il famoso bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Sebbene le persone si possano dividere in due categorie distinte che sono appunto quelle di chi è positivo per natura e di chi è invece negativo, non si può non ammettere che tutti prima o poi si trovano a pensare al peggio. Può capitare per stanchezza, perché si vive un periodo particolarmente stressante o, più semplicemente, perché si ha quasi paura di illudersi.

I motivi variano da persona a persona e possono dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la qualità giusta da mostrare per attirare i vari segni dello zodiaco e quale cioccolatino andrebbe regalato ad ogni segno zodiacale, scopriremo cosa spinge i vari segni a pensare al peggio in determinati momenti della loro vita. Trattandosi di un argomento strettamente legato alle emozioni e al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara del perché ci si trova a pensare in un certo modo.

Astrologia: ecco perché a volte pensi al peggio in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Per non perdere la concentrazione

È davvero difficile che tu ti metta a pensare al peggio. Quando inizi qualcosa, infatti, sei sempre ricca di buoni propositi e di tanta positività. Eppure, in alcune rare occasioni capita anche a te di pensare al peggio, sopratutto se in ballo c’è qualcosa a cui tieni in modo particolar e sulla quale ti senti meno sicura del tuo solito. In tal caso, eviti di fare progetti per il futuro e mantieni stranamente uno strano profilo. Tutto ciò avviene perché prima di tutto preferisci mantenerti concentrata, non sprecare energie e, anche se solo un po’, non illuderti. Di te quindi non si può dire che pensi propriamente al peggio ma quando sembra che lo fai è sicuramente perché hai messo in atto dei meccanismi difensivi che reputi particolarmente utili per quella situazione. Meccanismi dei quali, a dirla tutta, non hai praticamente bisogno.

Toro – Per proteggerti

Nella vita ti piace essere realista ma sempre con un barlume di ottimismo per affrontare le cose con più entusiasmo. Ciò nonostante ci sono occasioni per le quali preferisci pensare anche al peggio in modo da organizzarti mentalmente per come affrontare determinate situazioni. È una cosa che fai per proteggerti dalle delusioni e per evitarti di star male qualora le cose non dovessero andare come ti sei prefissata. Si può dire che si tratti di una sorta di contrappeso che usi per bilanciare il tuo entusiasmo ed il pensare sempre in positivo che in alcuni casi ti rendi conto essere troppo eccessivo. Detto ciò, è davvero difficile che tu scelga di ricorrere a ciò a meno di non esserci di mezzo qualcosa alla quale tieni così tanto da non riuscire ad immaginare come potresti stare in caso di esito negativo. Un piano B senza pensare necessariamente in negativo potrebbe essere una scelta idealmente di mezzo e più semplice da gestire.

Gemelli – Perché sei spesso insicura

La verità è che anche se cerchi in tutti i modi di mostrarti spavalda con il mondo esterno, dentro di te albergano svariate insicurezze che ti portano a pensare spesso al peggio e tutto senza neppure rendertene conto. Quando c’è in ballo qualcosa alla quale tieni, finisci con il pensare a tutti i possibili risvolti e ciò ti spinge a vedere le cose quasi più in negativo che in positivo. A dirla tutta ciò non avviene sempre. Certe volte, infatti, riesci persino ad essere estremamente positiva. A meno di non essere nei tuoi giorni migliori, però, i tuoi pensieri ricorrenti tendono più al negativo. Forse credendo maggiormente in te stessa potresti riuscire, pian piano, a cambiare modalità e a vedere le cose quanto meno in modo neutrale. Sarebbe già un passo avanti, tale da renderti la vita sicuramente più semplice.

Leggi anche -> Oroscopo 2020: ecco come sarà il mese di Febbraio per i vari segni

Cancro – Per avere supporto dagli altri

Nel tuo modo di affrontare le cose c’è spesso un margine di insicurezza che ti porta ad aver paura di come possono evolversi le cose. Così, quando temi di poter soffrire davanti ad un risultato diverso da quello in cui speri, tendi a pensare al peggio. In realtà, più che pensarci sei solita lamentarti di ciò e tutto per avere il conforto di chi ti sta accanto. Sentirti supportata ed incoraggiata riesce a darti infatti una carica tutta nuova che ti sprona e ti spinge ad essere a tua volta più positiva. Per questo motivo, sebbene a guardarti non si dica, tendi a trarre persino vantaggi da questo tuo modo di fare e a scaricare stress ed eventuali ansie e tutto grazie alla vicinanza degli altri. Chiedere semplicemente aiuto, senza doverti calare in mood negativo, potrebbe essere la svolta per affrontare le cose con più serenità.

Leone – Per non esagerare con i pensieri positivi

Diciamocelo, il tuo modo di gestire le cose è estremamente positivo, al punto che agli occhi degli altri alle volte eccedi in sicurezza sui tuoi mezzi. La verità è che nella vita ti piace pensare al meglio fino a prova contraria e che non sei proprio capace di pensare in negativo se le cose non si sono effettivamente messe male. Tuttavia, ogni tanto, provi persino tu a calarti in un mood diverso dal solito e lo fai quando hai paura di star effettivamente esagerando. Allora, per bilanciare le cose, tendi a pensare anche al peggio. E, anche se la cosa non ti riesce poi così bene, trovi sia un modo per affrontare al meglio alcune situazioni, specie quelle che agli occhi di tutti sono da considerarsi spinose. La verità, però, è che dovresti limitarti a seguire il tuo cuore e ad evitare pensieri negativi che non ti appartengono. Pensare al meglio, dopotutto, aiuta spesso e volentieri ad ottenere risultati migliori. Quindi, perché cambiare?

Vergine – Perché ti viene naturale

Se all’interno dello zodiaco c’è qualcuno davvero capace di pensare sempre al peggio quella sei tu. Per te è una cosa naturale e potresti dare svariati motivi sul perché sia giusto seguire il tuo esempio piuttosto che agire diversamente. Realista come pochi (anche se a volte sei davvero più negativa che altro), tendi a cogliere le cose che non vanno anche là dove gli altri stentano a vederle. Questo ti rende una persona negativa per natura e pronta a scoraggiarsi facilmente perché sempre a confronto con situazioni spinose e difficili da affrontare. Una soluzione? Sforzarti, almeno una volta ogni tanto, a pensare in positivo. Farlo ti aiuterà a vedere le cose da una prospettiva diversa e ad ottenere qualche vittoria in più rispetto a quelle cui sei abituata.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire cosa spinge a pensare al peggio gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.