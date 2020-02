Scopri come sarà il mese di Febbraio. Il parere delle stelle per ogni segno dello zodiaco.

Oggi entriamo nel mese di Febbraio, caro a molti perché più breve degli altri e perché ospita la festa di San Valentino. Inutile dire che per tante persone Febbraio è considerato un po’ come il mese dell’amore, soprattutto per via delle gite fuori porta o dei viaggi che si possono organizzare. Nasce quindi spontaneo chiedersi come sarà questo nuovo mese appena entrato e se cosa porterà in ambito sentimentale.

Oggi, quindi, dopo aver visto dove sbagliamo in amore e come rimediare in base al segno zodiacale e qual è la cosa a cui ogni segno tiene di più, scopriremo come sarà il mese di Febbraio per ogni segno dello zodiaco e specialmente in ambito sentimentale. Come sempre, trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente che saprà dare sfumature altrimenti difficili da cogliere.

Oroscopo di Febbraio. Ecco come sarà per ogni segno dello zodiaco.

Ariete – Un mese in cerca di stabilità

Il mese di Febbraio sarà un mese sentimentalmente instabile. Si passerà da un estremo all’altro senza riuscire a trovare mai un reale equilibrio, sopratutto se si è nel bel mezzo di una storia ancora agli inizi. Le coppie più navigate potrebbero invece andare incontro ad un periodo più sereno, sopratutto se sceglieranno di fare qualcosa per risollevarsi un po’ e per riaccendere la passione.

Qualche problema per chi lavora insieme o ha interessi in comune. In questo caso, infatti, bisognerà capire come trovare un equilibrio per gestire entrambe le cose, specie in periodi di crisi.

Toro – Un mese all’insegna del lavoro

Per i nativi del Toro, il mese di Febbraio non sarà estremamente romantico. E la cosa è davvero strana se si pensa che stiamo parlando di uno dei segni dello zodiaco che tiene maggiormente ai sentimenti. Per molti di loro, però, i giorni a venire saranno tutti incentrati sul lavoro. Si apriranno infatti diverse possibilità che porteranno i nativi del segno a concentrarsi su cose più pratiche e tutto nella speranza di ottenere dei miglioramenti che attendevano da tempo. Si tratterà quindi di un Febbraio impegnativo sotto diversi punti di vista. Con la giusta concentrazione, però, ritagliare uno spazio anche per l’amore non sarà possibile e darà la giusta spinta per riprendere subito dopo con più grinta di prima.

Gemelli – Un mese caotico

Per i Gemelli, Febbraio sarà un mese decisamente caotico. Chi ha intrapreso da poco una relazione si troverà a dover chiarire alcuni punti prima che questi costituiscano un problema. Chi ha una relazione di lunga data, invece, potrebbe avere problemi più grandi da risolvere e per i quali sarà necessario parlare a lungo. Più fortunati i single che potranno sperare in incontri fortunati. Per il resto sarà un mese che scorrerà senza grandi novità ma che potrà essere positivo a chi decide di avviare qualcosa di nuovo o di buttarsi a capofitto sul lavoro.

Cancro – Un mese frenetico

I nativi del Cancro si troveranno a vivere un mese ricco di stimoli e di esperienze nuove da fare. Per alcuni di loro, quindi, ci sarà da rimboccarsi le maniche al fine di uscire come si deve dalla così detta comfort zone. Per quanto riguarda l’amore le cose andranno piuttosto bene a meno di non avere problemi antichi da risolvere. In tal caso il consiglio delle stelle è quello di farlo il prima possibile per non trascinare troppo a lungo piccoli problemi che, alla lunga, possono diventare insormontabili. Per il resto, le giornate saranno così ricche di impegni da passare davvero velocemente.

Leone – Un mese alla ricerca della serenità

Per i nati sotto il segno del Leone, Febbraio sarà un mese nel quale lavorare sodo al fine di trovare una serenità di fondo che possa coniugare diversi aspetti del quotidiano. Sistemato il lavoro, i nativi del segno dovranno concentrarsi anche sui sentimenti, cercando di risolvere eventuali problemi del passato e di vivere al meglio il presente. Il periodo sarà particolarmente favorevole per chi è ancora single e spera di trovare l’amore. Le possibilità di incontri davvero importanti sono infatti all’ordine del giorno, specie se ci si porrà nella giusta ottica.

Vergine – Un mese di decisioni da prendere

I nati sotto il segno della Vergine si troveranno ad affrontare un Febbraio importane sotto diversi punti di vista. Ci saranno infatti delle decisioni da prendere che potrebbero cambiar loro l’amore. Ciò riguarda sopratutto settori delicati come il lavoro, le amicizie e, ovviamente i sentimenti. Niente paura per chi sta insieme da poco o per chi ha una storia serena. Il problema nasce per chi è in crisi da un po’ e in questo mese potrebbe trovare il punto di svolta. A tal proposito tentare con la terapia di coppia non sarebbe affatto sbagliato e potrebbe dare nuova aria ad un rapporto con tanti problemi da risolvere. Per altri potrebbe essere giunto invece il momento di fermarsi per decidere come procedere. In qualsiasi caso sarà un mese nel quale riflettere e decidere come agire.

