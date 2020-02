Cosa cucino con il Tonno | 5 Ricette facili e veloci – VIDEO

Cosa cucino con il Tonno | Ecco 5 ricette facili e veloci da seguire per piatti originali e gustosi ogni giorno – Le Video ricette pronte per te

In tutte le dispense italiane c’è sempre almeno una scatoletta di tonno: questo alimento è utilissimo per preparare delle pietanze all’ultimo minuto ed è molto apprezzato dai giovani e dalle famiglie.

Il tonno in vetro (o in scatola) è molto pratico, ma può anche essere decisamente versatile: se pensi che sia adatto solamente a preparare insalate ti sbagli di grosso!

Partendo da una scatoletta di tonno si possono preparare tante ricette originali e gustose.

Tra l’altro, molti pensano che il tonno in vetro non sia nutriente quanto il pesce fresco: in realtà, anche le scatolette sono ricche di proprietà benefiche e hanno un alto contenuto di proteine nobili, iodio, fosforo e potassio. Non mancano neanche le vitamine e i grassi Omega3, sebbene leggermente ridotti dalla cottura cui il tonno viene sottoposto prima di essere confezionato. E’ sempre meglio, però, acquistare il tonno in vetro e non in scatola. Ciò che si vede dall’esterno è sempre migliore! Così come sarebbe meglio sempre acquistare il tonno sott’olio rispetto al naturale, contrariamente a come si pensa, quello sott’olio è meno trattato rispetto al tonno al naturale.

C’è da dire che il tonno in vetro ha anche il pregio di essere maggiormente controllato dal punto di vista del contenuto di mercurio: solitamente, le scatolette di tonno contengono livelli di mercurio molto al di sotto dei limiti consentiti per legge.

In ogni caso, è prudente che donne in gravidanza e bambini al di sotto dei tre anni non superino le due scatolette a settimana. Ma scopriamo ora, come usare il tonno nelle vostre ricette, modi originali e semplici da mettere in pratica, anche quando si ha poco tempo a disposizione! 5 video ricette tutorial da seguire per un menù perfetto!

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucinare con le zucchine | Le ricette complete

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Cosa cucino con il Tonno | 5 Ricette super veloci – VIDEO

Potrebbe interessarti anche: Zuppe depurative | 5 ricette un unico obiettivo: la tua salute

Baguette ripiena Tonno, olive e ravanello | Ricetta – Video

Questa ricetta velocissima e facile da preparare è perfetta per un antipasto sfizioso: il sapore del tonno in scatola crea un’armonia perfetta con il peperone, le olive e la nota inaspettata del ravanello. Scopri come prepararle in questo tutorial.

Primo | Pasta alla crema di Tonno e Limone – Ricetta video

Se sei un’amante dei primi piatti cremosi e dal sapore originale, non puoi perderti la video ricetta di questa pasta cremosa al tonno profumata al limone: pronta in pochi minuti, è perfetta se hai poco tempo per preparare il pranzo ma vuoi comunque stupire i tuoi commensali!

Potrebbe interessarti anche: Toast arrotolato al forno | La ricetta per chi ha solo 10 minuti!

Risotto tonnato ai peperoni | Ricetta -Video

Non solo pasta, per gli amanti del riso, il tonno si abbina perfettamente anche ad esso! L’accoppiata con i peperoni, poi, è sempre vincente: ecco quindi un altro primo piatto a base di tonno in scatola che puoi preparare anche per una cena informale tra amici.

Potrebbe interessarti anche: Il segreto per conquistare un uomo a cena | Le ricette peccaminose

Secondo | Involtini di melanzana con tonno e olive – Ricetta video

Perfetti come secondo piatto leggero e originale, questi stuzzichini a base di tonno e melanzana si preparano con melanzane grigliate e un gustoso ripieno per creare dei meravigliosi involtini: scopri tutti gli ingredienti e i passaggi in questa video ricetta!

Potrebbe interessarti anche: Ritrova la felicità con le ricette del buon umore | Ecco quali sono

Secondo | Polpette tonno e patate – Ricetta video

Infine, ecco come utilizzare il tonno in scatola per realizzare una ricetta sfiziosa che i bambini adoreranno: vi presentiamo il tutorial per realizzare delle gustose e morbidissime polpette a base di tonno e patate.

Ottime da mangiare sia calde che fredde, sono ancora più gustose se tuffate nella maionese o nella salsa rosa.