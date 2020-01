Francesco Gabbani: tutte le news su età, carriera e relazioni sentimentali riguardanti il vincitore di Sanremo 2017.

Francesco Gabbani viene da un 2017 colmo di successi: l’affermazione dal Festival di Sanremo 2017 (la seconda consecutiva se si include quella dell’anno precedente nella categoria giovani) ha dato enorme visibilità al cantautore e la sua ‘Occidentalis Karma‘ è divenuta un fenomeno di massa con migliaia di reinterpretazioni in versione parodia da parte degli italiani.

Francesco Gabbani: età e carriera

Nato il 9 settembre del 1982 a Carrara, Gabbani cresce all’interno del negozio di strumenti musicali della famiglia e sviluppa sin da bambino la passione per la musica. Il talento non manca, Francesco dall’infanzia all’adolescenza impara a suonare la chitarra, il pianoforte il basso e la batteria. I suoi esordi musicali sono all’interno di una band, i Trikobalto con i quali strappa il primo contratto discografico a soli 18 anni. Il contratto gli permette di incidere il primo disco, prodotto dai Planet Funk, che riscuote un discreto successo nell’area alternativa. Il buon riscontro del primo album gli permette di pubblicarne un secondo nel 2010, ma al termine del tour decide di provare ad incidere un album come solista.

Il primo album da solista ‘Gratist Iz‘ esce nel 2014 e gli permette di suscitare l’interesse dell’etichetta ‘BMG‘ con la quale firma un contratto di esclusiva nel 2015. A termine dello stesso anno Gabbani presenta il brano ‘Amen‘ per concorrere nella categoria giovani di Sanremo, si tratta di un pezzo insolito che unisce alle atmosfere pop influente elettroniche ed unisce a queste un testo pregno di significato, composto dal paroliere Ilacqua. ‘Amen è un successo di critica e gli permette di vincere il primo premio della categoria giovani del 66° Festival di Sanremo. Il successo si ripete l’anno dopo con ‘Occidentalis Karma’ pezzo il cui testo appartiene sempre a Ilacqua e che fa parte del suo secondo album da solista ‘Magellano‘. La vittoria gli permette di essere il primo cantante della storia ad aver trionfato sia nella categoria giovani che in quella senior. Dall’album ‘Magellano’ vengono estratti i singoli di successo Tra le granite e le granate, Pachidermi e Pappagalli e La mia versione dei ricordi.

Il 10 maggio 2019 Gabbani ha pubblicato il singolo E’un’altra cosa e nel novembre del 2019 è stato presentato il brano Duemiladiciannove. Partecipa al Festival di Sanremo 2020.

Francesco Gabbani: news e amori

Gabbani ha dimostrato di essere un soggetto molto riservato, ma in seguito ai rumors riguardanti le dimensioni importanti del suo organo riproduttivo scattate nel periodo successivo alla vittoria di Sanremo ci ha tenuto a precisare che è fidanzato e che è molto fedele alla sua ragazza, Dalila Iardella. I due si sono conosciuti a Carrara e dopo essersi innamorati non si sono più lasciati ed ora stanno insieme da 6 anni. Lei di professione fa la tatuatrice e la sua passione sono ovviamente i tatuaggi, una passione che non è riuscita a trasmettere al compagno che, a differenza sua, non ha nemmeno un tatoo.

SalvaSalva