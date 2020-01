Selena Gomez è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber, ammettendo di essere stata vittima di abusi emotivi.

Selena Gomez, in una recente intervista per l’Independent, è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber e dei suoi problemi di salute. La Gomez ha così ammesso di essersi sentita vittima di abusi emotivi, probabilmente legati alla storia con Bieber.

L’artista ha quindi parlato della sua crescita personale e di come abbia usato il suo ultimo album come una sorta di diario nel quale annotare quanto le stava accadendo.

