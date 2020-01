Bellezza | I 10 trucchi di bellezza che non conoscevi prima ma che avresti voluto conoscere. Essere più bella con piccoli segreti non è mai stato così facile!

Le donne sono sempre alla ricerca della bellezza, passiamo ore a scoprire “i segreti” nascosti dietro ad una crema per il viso o alla corretta alimentazione da seguire che ci donano l’eterna giovinezza. Non sempre è facile riconoscerli e non sempre è altrettanto semplice metterli in pratica. E’ verissimo, ma oggi vi svelerò alcuni trucchi di bellezza che, sono sicura, la maggior parte di voi donne non conosceva prima. Da oggi in poi, essere bella risulterà una passeggiata. Per di più, conoscere questi 10 trucchi ti permetterà di avere un bell’aspetto in pochi minuti e senza spendere una fortuna! Insomma, la bellezza a portata di mano che prima non conoscevi! Scopriamo insieme i 10 trucchi di bellezza

I 10 trucchi di bellezza che non conoscevi prima

Questi trucchi di bellezza riguardano non solo la pelle del corpo ma anche tutto il resto, insomma la bellezza in generale delle donne. Scopriamo come eliminare le occhiaie dopo una notte insonne oppure, come avere i capelli più lucenti in pochi minuti, sino a eliminare la cellulite dalle gambe avendo una pelle più liscia e compatta. Tutto, ma proprio tutto, sulla bellezza in toto delle donne!

1. Il Trucco per avere gambe lisce

Avete presente le gambe super lisce di quando si va dall’estetista dopo una ceretta e un bel massaggio? ecco, proprio quella sensazione di liscio e satinato. Da oggi potete avere gambe lisce e setose anche a casa con questo piccolo trucchetto di bellezza: solo 2 ingredienti, zucchero e limone!

Unite lo zucchero e il limone in una ciotola e amalgamate il tutto. Quindi, tamponate le gambe con una spugnetta o un panno umido caldo e applicate questo “scrub” su tutte le gambe. Lasciate agire per 15 minuti e risciacquate. Il miracolo è assicurato, in più lo zucchero ed il limone aiutano la fuoriuscita di quegli odiosi peli incarniti.

Zero spese uguale bellezza delle gambe 10 e lode! Provare per credere

2. Il Trucco per capelli puliti

Per quanto riguarda la bellezza dei capelli, qui il trucco per avere una chioma pulita, splendente e “a lunga durata” è uno solo: aggiungere un cucchiaio di sale marino allo shampoo quando lavi i capelli.

Procedi dunque al lavaggio e aggiungi una noce di shampoo e un cucchiaio di sale marino, amalgama bene i due prodotti e massaggia la cute. Ripeti l’operazione 2 volte e risciacqua con acqua non caldissima. Dunque procedi con la maschera o il balsamo che preferisci e continua come sempre con il lavaggio.

I capelli, aggiungendo il sale marino allo shampoo, risulteranno visibilmente più puliti e a lungo. Anche in questo caso: niente spese extra e un risultato come appena uscita dal salone di bellezza!

3. Il Trucco per eliminare le occhiaie

Dopo una notte insonne o una serata all’insegna del divertimento è normale avere delle brutte occhiaie stampate proprio lì in bella mostra. Ma come fare per eliminarle senza l’uso del copri occhiaie? Ecco il trucco da provare subito appena sveglia. La mattina prova a mescolare del caffè macinato con dell’olio di cocco. Applica l’impacco ottenuto proprio sulle zone interessate, sotto gli occhi e contorno. Lascia agire per alcuni minuti e procedi al risciacquo come sempre.

Prova questa maschera di bellezza miracolosa per almeno 3 volte la settimana. Vedrai che risultati sorprendenti avrai!

4. Il Trucco per avere ciglia spesse e lunghe

Vorresti infoltire le tue ciglia ma non sai come fare senza usare le extension? Ecco il trucco per ciglia spesse e lunghissime. L’unico rimedio naturale per eccellenza: l’olio di ricino!

Come tutti i rimedi “della nonna”, l’olio di ricino è un rimedio al 100% naturale, infoltirà le tue ciglia grazie alle sue proprietà e potrai utilizzarlo su ciglia, sopracciglia ed anche sulla barba del tuo lui.

Applicalo sulle ciglia prima di andare a dormire, dopo esserti struccata e lavata il viso. Basteranno poche settimane per vederne gli effetti benefici. Provare per credere!

5. Il Trucco per eliminare la cellulite

Questo sì che è un tasto dolente per molte donne! La odiosa cellulite o la pelle a buccia d’arancia. Come fare per eliminarla? Inutile dire che, ovviamente, aldilà del trucco che andremo a vedere tra poco, a questo andrà sempre aggiunta una corretta alimentazione e almeno 2 litri di acqua al giorno, per non parlare dell’esercizio fisico da fare con regolarità ma, c’è sempre un ma per questi generi di “problemi”, molte di voi penseranno: “sono sportiva, faccio regolarmente attività fisica, mangio bene e bevo tanto, eppure la cellulite è sempre lì impietosa”. Ecco, ed è proprio qui che intervengo con il “trucco” in più che non sapevi! Una semplice maschera anti-cellulite che non solo promette miracoli, ma li esaudisce.

Ecco come farla a casa: ti basta miscelare insieme argilla, zenzero in polvere e acqua tiepida. Mescola gli ingredienti insieme e avvolgi le zone interessate con la maschera da te creata. Lascia in posa per 20-30 minuti e procedi con il risciacquo. Usala almeno 3 volte la settimana per un mese, vedrai i primi risultati ad occhio nudo!

6. Il Trucco per eliminare i brufoli del viso

Si pensa di solito che i brufoli affliggano principalmente gli adolescenti, ma i dati attestano che non discriminano per età, né per sesso. Recenti studi scientifici hanno evidenziato che esiste una relazione tra la loro comparsa e le intolleranze alimentari, la disbiosi intestinale e gli squilibri ormonali femminili, nella fase della pubertà, durante il ciclo mestruale o il periodo della gravidanza. I brufoli sono uno dei problemi estetici più comuni. Si verificano quando i pori si ostruiscono a causa dell’accumulo di residui di sebo e cellule morte. Non sono un problema grave anche se affliggono molte persone di qualsiasi età. Ecco che allora appare evidente un aiuto, anzi un trucco per sconfiggere definitivamente i brufoli dal viso.

La soluzione è semplice, basta miscelare insieme 3 ingredienti: farina, miele e acqua tiepida. Amalgama bene gli ingredienti e, dopo un’accurata pulizia del viso, cospargi le zone interessate (solitamente sono la fronte, il naso e il mento, la classica”T”) ma puoi anche usare la miscela per l’intero viso, in tal modo purificherai la pelle dalle tossine e la libererai dallo smog e l’inquinamento della città.

Lascia, dunque, agire l’impacco sul viso per 10 minuti e procedi al risciacquo, facendo cura a tamponare delicatamente il viso con una salviettina in cotone pulita! Il miracolo avverrà da lì a poche settimane! Una pelle radiosa e levigata

7. Il Trucco per unghie sane e forti

Unghie belle, sane e forti senza spendere un capitale in smalti ristrutturanti? È possibile: basta conoscere qualche piccolo trucco per rinvigorirle in maniera naturale e low cost. Per cominciare ad esempio, evitate di tagliare le unghie con le forbici ma utilizzate sempre una lima: eviterete così di indebolirle. Importante inoltre, non dimenticare di utilizzare i guanti tutte le volte in cui si utilizzano detersivi e altri prodotti chimici. Limitate l’uso dei solventi chimici per eliminare lo smalto ed evitate l’uso di unghie finte: la loro eliminazione può rovinare la superficie dell’unghia e favorire la comparsa di funghi.

Il trucco per avere unghie forti e sane è semplicissimo. Versate all’interno di una ciotola due cucchiai di olio extravergine d’oliva ed un cucchiaio di limone, immergete le unghie e mantenetele in ammollo per circa 10 minuti: dopo qualche applicazione noterete subito che risulteranno più forti e lucide. Un ulteriore trucco che potete provare giornalmente per unghie forti è miscelare insieme: olio di cocco, miele e olio di lavanda! Mescolate insieme questi ingredienti e applicate la miscela ogni giorno. Avrete unghie perfette nel giro di poco tempo!

8. Il Trucco per sbiancare i denti

Per denti sani e splendenti un trucco casalingo esiste ed è efficace. Stiamo parlando delle fragole, ebbene sì, proprio loro, o meglio la purea di fragole che, aggiunta ad una punta di bicarbonato renderà i tuoi denti più bianchi.

Ecco come fare: un cucchiaio di purea di fragole e una puntina di bicarbonato, mescola i due ingredienti e usali al posto del classico dentifricio. Lava i denti con questa miscela tutte le sere prima di andare a letto. I risultati saranno strepitosi, provare per credere!

9. Il Trucco per un seno sodo e tonico

C’è chi lo vorrebbe più grande, chi lo vuole piccolo e chi lo ama così com’è. Sicuramente, tutte lo vogliono sodo e tonico. La pelle del seno tende a diventare secca, ruvida e a screpolarsi molto facilmente perché ha una bassa percentuale di ghiandole sebacee. Il rischio è una precoce comparsa di piccole rughe. Un bel décolleté è il risultato di una pelle curata, elastica e resistente. Ma come avere un seno più sodo naturalmente? Ecco il trucco che (forse) non conoscevi ancora.

Ciò che ti servirà saranno solo due ingredienti: ghiaccio e limone. Procedete così: sbriciolate dei cubetti di ghiaccio in una ciotolina e aggiungete del succo di limone (1 basterà). Miscelate il tutto e con le mani massaggiate il seno con la crema appena composta. Il risultato sarà un decoltè sorprendentemente alto e tonico. Perché il ghiaccio? Ebbene è risaputo che il freddo indurisce la pelle, e nel caso del seno, questo risulterà più alto, il limone essendo un agrume, e dunque astringente, contribuirà a rendere ancor più tonica la pelle del seno. Lasciate agire questa maschera sul seno per alcuni minuti, il risultato sarà meraviglioso!

Se siete freddolose e l’idea del ghiaccio non vi attrae, un altro trucco che fa per voi esiste ed è altrettanto efficace. Basterà applicare della vaselina ogni notte prima di andare a letto. Così facendo la pelle del seno risulterà più elastica e più tonica giorno dopo giorno!

10. Il Trucco per ringiovanire la pelle del viso

Il viso è il biglietto da visita di ogni donna ed è per questo motivo che bisogna prendersi sempre cura di esso, sia se si hanno vent’anni, sia settanta. In questo caso mi rivolgo a coloro le quali hanno qualche anno in più e vogliono avere una pelle del viso ancora giovane naturalmente. Come fare? Il trucco è semplice: mescola il gel di aloe vera con acqua fresca e versa il tutto in un flacone spray. Spruzza il tonico la mattina dopo aver provveduto alla pulizia e fai la stessa cosa la sera prima di andare a letto. La tua pelle risulterà molto più fresca, tonica e giovane in poco tempo!

I 10 trucchi di bellezza che non conoscevi prima ora, sono svelati. Affrettati e riprenditi la tua bellezza!

