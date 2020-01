Nina Moric, nella notte, ha postato una nuova screen contro Luigi Favoloso.

Durante la notte e dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso, Nina Moric ha postato alcune immagini per dimostrare che quanto affermato da Favoloso non corrisponde al vero. Dopo aver postato uno screen per dimostrare che il suo ex voleva ucciderla, Nina ha proseguito con un altro messaggio dove Favoloso spiegava di aver scelto di sparire per ricostruirsi da capo e farla innamorare nuovamente di lui, fin quando, dopo la sua freddezza non ha iniziato a pensare di sparire davvero.

