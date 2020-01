Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di sabato 25 gennaio con tutti i programmi selezionati per te dai canali in chiaro più seguiti.

Quali programmi ci terranno compagnia in questo sabato sera? Scopriamo anche oggi insieme quali film, serie tv e show hanno selezionato per noi i canali in chiaro più seguiti come accompagnamento della nostra serata di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> #Rimorchiami, corso di rimorchio con Alberto Angela

Il palinsesto televisivo qua sotto ci illustra le alternative tra cui potremo scegliere l’intrattenimento della nostra serata.

Scorriamo allora insieme l’elenco delle diverse proposte a nostra disposizione e scegliamo poi quella che più saprà ispirarci.

Buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 25 gennaio

Rai Uno – Meraviglie – La Penisola dei tesori – 4a puntata (Documentario)

Ultimo appuntamento per la terza stagione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Questa volta si viaggerà da Genova a Catania, esplorando i palazzi storici del capoluogo ligure e lasciandosi conquistare da Catania e dall’imponenza dell’Etna.

Rai Due – F.B.I. – Stagione 2 Episodio 7 – Segreto (Telefilm)

Un incidente stradale in cui ha perso la vita un fotografo e l’assassinio del membro di un’azienda che si occupa di tecnologia medica e che si appresta ad essere quotata in borsa sono oggetto d’indagine della squadra dell’ F.B.I.

Rai Tre – Remember (Film)

Christopher Plummer e Martin Landau interpretano due ebrei, anziani e malati, sopravvissuti insieme all’orrore di Auschwitz e decisi ora a cercare vendetta e uccidere il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI