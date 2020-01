Antibiotici e antinfiammatori nel Latte | E’ allerta per questi marchi

Antibiotici e antinfiammatori nel latte a lunga conservazione | E’ allerta per questi marchi sottoposti ad analisi di laboratorio specifiche

E’ allerta in Italia per alcuni marchi sottoposti ad analisi da laboratorio per sospetta presenza di tracce di antibiotici e cortisolo nel latte ad alta conservazione. I campioni prelevati ed analizzati sono risultati “contaminati” per la presenza di sostanze chimiche e medicinali al loro interno. Non è la prima volta, purtroppo, che succede e, ormai siamo abituati a sentir parlare di sostanze pericolose in prodotti destinati ad uso alimentare. A dare questa notizia è stata la rivista “Il Salvagente” che ha segnalato la grave scoperta, appurata dopo aver selezionato e sottoposto a test di laboratorio alcuni campioni di latte fresco ed a lunga conservazione acquistati presso le più famose catene di supermercati italiani. Ma scopriamo di più sull’accaduto e sulle marche dove si sospetta la criminosità e il danno

Antibiotici e antinfiammatori nel latte | Le marche a rischio

Antibiotici, antinfiammatori, cortisonici. Queste le tracce scovate dalle analisi effettuate su in campioni di latte fresco e Uht acquistati presso la grande distribuzione e i discount e sottoposti a test di laboratorio. Siamo abituati a pensare chei in genere sia la carne a contenere massicce quantità di antibiotici, come emerge dalle informazioni passate. Proprio partendo da questa constatazione che si è reputato necessario procedere ad analizzare anche altri tipi di alimenti. Tra l’altro derivati comunque dall’allevamento animale, come il latte. Dalle analisi è emerso che in più della metà dei campioni sottoposto a test, risultavano appunto tracce massiccedi antibiotici, antinfiammatori e cortisonici.

Il test è stato effettuato su 21 campioni di latte appartenenti a marche note al grande pubblico e largamente consumate. Queste sono:

Parmalat

Granarolo,

Coop,

Conad,

Esselunga,

Carrefour.

Oggi la conferenza stampa a Roma

Gli autori dell’inchiesta, parliamo sempre del mensile “Il Salvagente”, hanno collaborato per le analisi con diversi enti universitari, proprio per dare concreto riscontro ai sospetti, purtroppo verificatesi. Ed è proprio nella giornata di oggi che si terrà una conferenza stampa nella sede del mensile Il Salvagente che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di professori universitari e medici come: Alberto Ritieni, professore di Chimica degli Alimenti alla facoltà di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli; Ruggiero Francavilla, pediatra, gastroenterologo Università di Bari, ed Enrico Moriconi, veterinario e Garante degli animali della Regione Piemonte. Nonché la presenza del direttore dello stesso mensile, Riccardo Quintili. La conferenza stampa verterà proprio sui punti cardine delle analisi effettuate e, con la partecipazione delle autorità preposte e illustri specialisti, si cercherà di capire se e quanto questi farmaci possono contribuire all’antibiotico-resistenza che, nei prossimi anni rappresenta la vera emergenza mondiale.

