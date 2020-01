Allerta uova biologiche | Ritirate per rischio microbiologico dal Ministero

Allerta uova biologiche | Ritirate dal mercato per rischio microbiologico dal Ministero della Salute. Il modello di richiamo e tutte le informazioni utili

Una nuova allerta per la salute dei consumatori è venuta alla luce dal Ministero della Salute che ha ritirato dal mercato le uova biologiche per rischio microbiologico. Il modello di richiamo è stato pubblicato proprio dal Ministero della Salute il 18 gennaio scorso e fa riferimento proprio all’elevato rischio microbiologico. Ma qual è la marca in questione? E come deve comportarsi il consumatore se ha già acquistato il prodotto? Scopriamo di più sulle uova biologiche ritirate dal mercato.

Allerta uova biologiche | Il ritiro dal mercato per rischio microbiologico

Proprio due giorni fa il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo ritiro dal commercio di un prodotto alimentare altamente dannoso per la salute dei cittadini se consumato. Si tratta delle uova biologiche a marchio Olivero Caludio.

Dalle analisi effettuate dall’OSA (responsabili della sicurezza alimentare), è palese che le Uova biologiche OLIVERO CLAUDIO sono risultate a rischio microbiologico. Le uova in questione prodotte e commercializzate dall’Azienda Agricole Olivero Claudio con sede a Monasterolo di Savigliano, via Rigrasso n°9, Cuneo, in Piemonte, sono risultate non conforme alle regole CE in materia di sicurezza alimentare.

In particolare, i lotti incriminati sono, come si evince dal modello di richiamo del Ministero della Salute, i numeri:

1A130120

1A140120

2A130120

2C130120

2C140120

Con scadenza 28 gennaio 2020. Le uova biologiche richiamate erano vendute in confezioni da 4, confezioni da 6 e sfuse. Come si legge nella sezione degli Avvisi di sicurezza e richiami prodotti alimentari, il rischio è di possibile rischio microbiologico per i consumatori, ma per il momento non sono forniti dettagli in merito alla contaminazione.

Il Ministero della Salute invita tutti i consumatori a NON consumare le uova in questione e di riportare, qualora ve ne fossero state acquistate confezioni, le suddette al punto vendita per il ritiro.

(Fonte: ministerodellasalute.it)