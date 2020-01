Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: L’acquario.

Oggi 21 Gennaio, entriamo nel mese dell’Acquario, l’undicesimo segno dello zodiaco.

Scopriamo, quindi, quali sono le caratteristiche principali e le curiosità che riguardano le persone nate sotto questo segno che è quello che viene prima di quello dei Pesci e dopo il Capricorno che abbiamo conosciuto lo scorso mese.

Scheda dell’Acquario

Periodo: Dal 21 Gennaio al 19 Febbraio

Pianeti dominanti: Urano e Saturno

Colore del segno: Blu

Pietra porta fortuna: Zaffiro

Giorno fortunato: Sabato

Fiore indicato: Orchidea

Tutto sul segno dell’Acquario

Il segno zodiacale in generale

L’acquario è l’undicesimo segno dello zodiaco e quello che viene immediatamente dopo il Capricorno.

Le native di questo segno sono persone indipendenti, che hanno una visione molto estesa delle cose e che amano sperimentare e mettersi in gioco.

Brillanti ed acute, sanno cogliere al volo i diversi aspetti di ogni questione e si rapportano ad essi con modi di fare solitamente arguti e sempre in grado di sorprendere chi le circonda.

In quanto a comunicazione sanno essere aperte e spigliate e dimostrano sempre una certa padronanza sia nel modo di parlare che di porsi.

Allo stesso tempo hanno necessità di mantenere e preservare i propri spazi che sono solitamente più ampi rispetto a quelli degli altri segni dello zodiaco. Cosa che, per certi versi, può farle apparire a volte asociali ed altre distanti ma che in realtà è un bisogno che hanno per concentrarsi e vivere al meglio la propria vita.

Quando hanno a che fare con gli altri tendono a mostrarsi per quello che sono, non curandosi delle opinioni della gente e preferendo un approccio spontaneo.

Certe di poter trovare il loro posto nel mondo, sanno sempre come gestire situazioni di stress o di difficile risoluzione e per farlo mettono in campo le esperienze passate così come la loro capacità logica che è fortemente spiccata.

Sebbene a volte siano difficili da comprendere, non sembrano preoccuparsi della cosa e, al contrario, si divertono a sorprendere gli altri, a volte anche giocando con sottintesi che possono creare confusione in chi le circonda.

Ciò nonostante, sanno anche instaurare rapporti importanti ed essere un punto di riferimento per chi, guardando oltre, riesce a coglierne la profondità di pensiero e ciò che le spinge ad agire in modo diverso dagli altri.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Le nate sotto il segno dell’Acquario, hanno un rapporto più o meno neutro con il lavoro. Pur amando l’idea di far carriera, tendono infatti a non fossilizzarsi su questo concetto ma a vivere un po’ alla giornata, prendendo ciò che di buono l’universo ha da offrire loro.

In genere preferiscono svolgere mansioni che le portano a lavorare da sole e questo perché non amano dover socializzare mentre lavorano. Nel caso in cui si trovino a lavorare con altre persone, quindi, possono risultare un po’ distanti e a volte difficili da trattare. Come leader tendono a delegare molto ma solo se riescono a fidarsi delle persone che lavorano per loro. In caso contrario finiscono con il sobbarcarsi ogni cosa. Stentano infatti ad insegnare ciò che sanno e tutto perché preferiscono fidarsi di se stessi.

Estremamente portate per l’arte e per tutto ciò che è astratto, danno il meglio di se quando possono lavorare con calma e serenità mentre sotto stress tendono a chiudersi e a mettersi meno in gioco.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Nelle relazioni, le native dell’Acquario risultano spesso complesse e difficili da comprendere. Se da un lato hanno dei modi di fare così accattivanti da attrarre gli altri verso di loro, dall’altro hanno infatti bisogno di gestire i rapporti in modo molto personale.

In genere, la cosa che più preme loro è quella di circondarsi di persone in grado di capirle e di rispettarne gli spazi. Detestano, infatti, le persone invadenti e chiunque cerchi di dirgli cosa devono fare o pensare.

Diffidenti con chi si mostra diverso da come vorrebbero, sanno però essere ottime amiche di chi si mostra in grado di adattarsi al loro stile di vita.

Al di là del loro modo di essere, quando sono in gruppo sanno mostrarsi brillanti e certe volte sono persino l’anima della festa. Per questo motivo sono sempre molto cercate, a volte più di quanto vorrebbero.

In amore le cose si fanno più semplici perché nel rapporto a due riescono a gestirsi meglio, a patto che dall’altra parte ci sia qualcuno in grado di comprenderle e di star loro vicino senza inutili pressioni.

Quando si innamorano tendono a mostrarlo ma senza esagerare e sono anche in grado di flirtare, lanciando i giusti segnali e risultando sempre interessanti. Se qualcuno le corteggia, invece, tendono a stare un po’ più sulle loro, studiando chi hanno davanti al fine di comprendere se può o meno essere la persona adatta a loro. Dovendo scegliere, infatti, preferiscono stare da sole che con qualcuno che non sappia renderle felice. E, questa loro indipendenza è così evidente che a volte, anche senza volerlo, tendono a mettere in soggezione chi tenta di relazionarsi con loro.

Detto ciò, una volta instaurato un legame è difficile che si stanchino e se dall’altra parte non si cerca di cambiarle tendono ad essere piuttosto stabili. In caso contrario potrebbero scegliere di chiudere al più presto la storia perché alla fine dei conti, il rapporto più importante per loro è quello che hanno con se stesse.