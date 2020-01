Stasera in tv | Palinsesto della prima serata martedì 14 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata televisiva di oggi, martedì 14 gennaio, con tutti i programmi scelti per noi dai canali in chiaro più seguiti

Seconda serata della settimana lavorativa alle porte.

Con il weekend ancora lontano appare indispensabile fermarsi un attimo e ricaricare le batterie. Come farlo al meglio? Noi suggeriamo una rilassante serata comodamente sdraiata sul diano e in compagnia della nostra amica tv.

Tanti film, serie appassionanti, programmi di approfondimento e show vi attendono. Scopriteli grazie al palinsesto televisivo completo che potete trovare qua sotto, dettagliato elenco di tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi.

Scoprili con noi e scegli ciò che più farà al caso tuo. Una serata da 10 e lode ti attende.

Stasera in tv: palinsesto martedì 14 gennaio

Rai Uno – Calcio – Coppa Italia – Inter Vs Cagliari (Sport)

Un Inter nel pieno della sua forma incontra il Cagliari, squadra da cui ha in prestito il ritrovato Nainggolan. Tutti sono pronti a compiere un asso deciso verso l’ambita coppa.

Rai Due – Il Molo Rosso (Telefilm)

Un triangolo amoroso, che è anche un avvincente thriller, prende le mosse dal ritrovamento di un cadavere, quello di Oscar, apparentemente morto suicida. La storia prenderà però una piega misteriosa quando sua moglie, Alejandra, architetto in carriera di cui l’uomo è follemente innamorato, scoprirà, tra gli effetti personali del marito, un secondo cellulare che rivela una doppia vita.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

Nuovi ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo attendono il loro faccia a faccia con Bianca Berlinguer, pronti ad affrontare con la giornalista-conduttrice i più scottanti temi dell’attualità e della cronaca.

