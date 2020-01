Scopri le previsioni tempo per la giornata di domani, temperature, precipitazioni e molto altro ancora per tutte le zone della Penisola.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano illustrato un Paese all’insegna del sole ma con qualche nube che, qua e là, giungeva a oscurare i raggi solari e offuscare il cielo.

Viene da chiedersi ora se la situazione climatica andrà allora peggiorando o se il sole continuerà a regalarci un inatteso bel tempo. Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo zona per zona.

Previsioni meteo domani, martedì 14 gennaio

Le previsioni meteo di domani ci illustrano un’Italia in cui il cielo si presenta per lo più sereno, fatta eccezione per alcune zone dove nebbie o nubi oscureranno il sereno.

Soprattutto su Liguria Val Padana e Toscana le nuvole avranno la meglio e, in parte, anche su Calabria e Sicilia. Per il resto ancora tanto solo che, dall’ultimo weekend, sembra non voler abbandonare il Bel Paese.

Scopriamo ora meglio nel dettaglio come sarà il tempo nelle tre principali aree del Paese durante la giornata di domani, martedì 14 gennaio.

Nord

In peggioramento il meteo del settentrione con il sole che prevale ancora sulle Alpi ma, al tempo stesso, infiltrazioni umide che determinano qua e là cieli grigi e foschie dense, in particolare su Liguria e Val Padana. Le temperature si registrano in lieve aumento, con massime comprese tra i 4 e i 9 gradi.

Centro

Aumentano anche qui le nubi, soprattutto sull’alta Toscana. Qualche banco di nebbia al mattino giunge nelle valli interne lasciando però il sole nel resto delle regioni. Le temperature si registrano qui stazionarie, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 14 gradi.

Sud

Migliora invece il meteo del meridione con ampi spazi soleggiati uniti a qualche annuvolamento in più sui versanti orientali di Calabria e Sicilia. La situazione appare comunque sommariamente in via di miglioramento con temperature stabili e massime comprese tra i 10 e i 14 gradi.

