Lo sport giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Ci sono sport che si adattano meglio di altri alle nostre corde e a volte molto dipende anche dal segno zodiacale.

Lo sport fa bene, si sa e, proprio di recente è emerso che praticarlo con assiduità può regalare ben sette anni di vita in più. Se stai iniziando da zero e non hai la benché minima idea di cosa scegliere tra le tante attività agonistiche esistenti, sappi quindi che il tuo segno zodiacale può aiutarti.

Ci sono infatti sport che risultano più adatti di altri proprio in base al carattere. Dopotutto, se la tua indole può dirti che tipo di ex fidanzata saresti, perché non potrebbe esserti d’aiuto nel capire che tipo sportiva sei?

Ariete – la peperina

Muoverti è qualcosa che è proprio nelle tue corde. Per questo motivo gli sport che più ti si addicono sono quelli che ti consentono di partire senza più fermarti. Corsa e bicicletta fanno quindi al caso tuo, dandoti anche il modo di fare ordine nei tuoi pensieri e di organizzare mentalmente le tue giornate mentre ti alleni.

Toro – la cooperativa

Il tuo modo di essere ti rende particolarmente frizzante, soprattutto quando ti trovi all’interno di un gruppo. Socializzare non ti spaventa, al contrario, ti da nuovi input. Per te sono quindi indicati sport di squadra come la pallavolo o il basket. E se non hai voglia di gareggiare? In tal caso puoi sempre ripiegare su aerobica o zumba.

Gemelli – l’avventurosa

Rischiare e lanciarti in avventure sempre nuove ti piace. Per te il massimo è quindi rappresentato da sport estremi ai quali puoi anche associare sia arrampicate che nuoto subacqueo. Hai davanti a te un’infinità di opzioni tra le quali scegliere o da intercambiare tra loro in modo da non annoiarti mai.

Cancro – la solitaria

Nonostante il carattere socievole, quando si parla di sport, funzioni meglio nel singolo. Per te sono adatte quindi attività come la corsa o il pattinaggio. E se ti viene voglia di stare immersa nella natura? in tal caso puoi sempre tentare con l’equitazione.

Leone – la temeraria

Anche tu, come le nate sotto il segno dei gemelli sei molto adatta agli sport estremi come il bungee jumping o l’arrampicata, sia da fare al chiuso che all’aperto, sulle montagne vere. La carica di adrenalina che ne otterrai ti renderà più che soddisfatta.

Vergine – la competitiva

Il tuo essere perfezionista ti rende più adatta a sport singoli, magari come il tennis, dove potrai sfogare anche la tua indole altamente competitiva senza dover aver a che fare con una squadra. Puntare tutto su te stessa è la cosa che ti riesce meglio, quindi perché non approfittarne?

