Stasera in tv | Palinsesto della prima serata venerdì 10 gennaio

Scopri i programmi scelti dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi, il palinsesto televisivo di venerdì 10 gennaio.

Settimana conclusa e da domani sarà finalmente weekend. Come intendi godertelo? Gite fuori porta, passeggiate in centro o tanto relax comodamente sdraiata sul divano? Qualsiasi sia il tuo piano il primo passo per renderlo un successo sarà arrivare al finesettimana con tante energie extra da spendere al momento giusto.

Come accumularle? Concedendoti una serata di relax in compagnia del piccolo schermo.

La nostra amica televisione propone infatti anche oggi tante interessanti alternative per intrattenerci e allentare la tensione.

Film, prime visioni, serie tv e reality giungono a rendere semplicemente irresistibile il palinsesto televisivo di questa prima serata. Tu che cosa sceglierai di seguire? Diccelo dopo avere consultato qua sotto l’elenco dei programmi selezionati dai canali in chiaro per questo venerdì sera.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 10 gennaio

Rai Uno – Il Cantante Mascherato (TalentShow)

8 celebrità si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. L’assoluta segretezza è il punto fermo e irrinunciabile del programma. Una giuria formata da 4 elementi, il televoto del pubblico e quello sui social sanciranno il destino dei concorrenti: solo una volta eliminati potremo sapere chi erano i concorrenti misteriosi.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 1 – Nelle mani del destino (Telefilm)

La squadra dell’N.C.I.S. cercherà di intercettare un attacco che l’ISIS intende perpetrare ai danni di Israele ed Arabia Saudita, facendo credere che l’attacco provenga dall’Iran.

Rai Tre – Io sono tempesta (Film)

La storia di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio.

