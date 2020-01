La zuppa di miso, grazie alle sue numerose proprietà, è un vero elisir di lunga vita.

La zuppa di miso è un super cibo per eccellenza. Ricca di proprietà benefiche è infatti un alimento prezioso che i Giapponesi consumano da sempre per assicurarsi la buona salute.

Dal sapore rotondo, se assunta ogni giorno, questa zuppa porta giovamento all’intestino così come all’umore.

Inoltre aiuta a combattere i radicali liberi e se assunta nelle giuste dosi può aiutare persino a smaltire il grasso in eccesso.

