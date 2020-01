Chiara Ferragni, con una storia su Instagram, ha deciso di spiegare l’esistenza dell’account twitter considerato falso da molti.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez sono stati al centro dell’attenzione per via della scoperta accidentale di alcuni account social che spesso sono apparsi in loro difesa sul web.

I follower, hanno subito pensato a degli account falsi ma l’influencer ha deciso di dare la sua versione dei fatti, spiegando che si trattava degli account dei genitori di Fedez.

Per saperne di più sull’argomento guarda il video e clicca qui → Chiara Ferragni dice la sua sull’accusa per l’uso di account falsi