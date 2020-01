Ognuno di noi dovrebbe imparare ad accettare qualcosa di se per vivere meglio. Ecco cosa potresti accettare tu nel 2020.

Con l’arrivo del 2020, ogni cosa è un nuovo inizio e tra buoni propositi, mai più e speranze per il futuro ci si trova a vivere i primi giorni come in una dimensione a parte dove realtà e sogni sembrano fondersi in una dimensione tutta loro. Se è vero che porsi degli obiettivi per l’anno nuovo è una cosa importante, lo è anche imparare a fare i conti con se stessi o con il proprio passato. In questo modo, infatti, si cresce come persone, si diventa migliori e si ha modo di capire esattamente chi si è e dove si vuole arrivare.

Perché a volte, basta imparare ad accettare certi aspetti di se come si farebbe con quelli di un amico per scoprire che il mondo può essere un posto bellissimo e nel quale vivere a proprio agio. Così, visto che ciò che non riusciamo ad accettare di noi può dipendere almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è l’obiettivo che ogni segno zodiacale dovrebbe avere per l’anno nuovo e come sarà il 2020, scopriremo qual è la cosa che ognuno di noi dovrebbe imparare ad accettare al fine di vivere meglio con se stessa.

Trattandosi di un aspetto intimamente legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più completo della situazione o la possibilità di accettare ben due aspetti di se.

Astrologia: ecco cosa dovrai imparare ad accettare di te per vivere meglio

Ariete – Il fatto che provi dei sentimenti

Il tuo voler apparire sempre al di sopra di ogni situazione, per quanto ti faccia sentire migliore o brillante è decisamente sbagliato perché da di te un’immagine che non corrisponde alla realtà. Ciò ti porta a circondarti di persone che hanno poco a che fare con te e con le quali, per ovvi motivi, non ti senti mai del tutto a tuo agio. I sentimenti fanno parte della vita e sono un aspetto prezioso che è alla base dei rapporti umani. Accettare il fatto che, come tutti, anche tu li provi, sarebbe un primo passo verso una maggior conoscenza di te ed una miglior comprensione da parte del mondo. Farlo ti porterebbe ad essere amata nel modo giusto e ad essere capita anche quando non riesci a spiegarti come vorresti. Dopotutto, l’idea che non si può essere forti amando è ormai obsoleta oltre che sbagliata. Quindi perché non lanciarsi in questa nuova avventura?

Toro – La possibilità di sbagliare

La verità è che per quanto tu sia una persona altamente comprensiva con gli altri, tendi ad essere fin troppo rigida con te stessa. Questo ti porta a voler sempre riuscire in tutto ciò che fai. Una cosa più che giusta a patto che tu sia in grado di accettare e gestire anche i fallimenti. Sbagliare, dopotutto, è una cosa che capita a tutti e che per certi versi è alla base dell’apprendimento. Forse, quindi, dovresti solo cambiare prospettiva e iniziare a vedere gli errori come un modo per correggerti e compiere un ulteriore passo nella direzione giusta. Certo, di sicuro non è una cosa che si può imparare in un solo giorno ma per te che sei sempre molto determinata può rappresentare una sfida da accettare (anche questa) e da vincere.

Gemelli – Il tuo essere sempre diversa

Per quanto agli altri tu appaia una persona tranquilla ed in pace con se stessa ed il suo modo di essere, la verità è che sei fin troppo concentrata nel contrastare la tua indole che ti porta ad essere sempre diversa. La dualità, però, fa parte del tuo modo di essere e senza quella non saresti la persona speciale che sei. Un buon esercizio per il tuo 2020 potrebbe quindi essere quello di iniziare ad accettare il tuo modo di essere, partendo dalle piccole cose e andando avanti con quelle più importanti. In questo modo avanzerai in modo graduale verso un’accettazione più completa di te. Ciò ti porterà sicuramente tanti vantaggi e tra questi non mancherà quello di una maggior conoscenza di te che renderà il tuo anno più semplice e sicuramente più felice.

Cancro – Le tue insicurezze

Uno dei tuoi problemi più grandi è quello di non accettare il fatto di avere determinate insicurezze. Ciò ti porta a chiuderti davanti a cose che non vorresti provare e ad irrigidirti commettendo errori su errori. Un esempio è quando temi di poter perdere qualcuno e invece di parlargli di ciò che senti finisci con il trattarlo male, allontanandolo e rendendo così più reale la tua paura. Imparare ad accettare che sei una persona insicura, ti porterebbe a raggiungere una maggior consapevolezza di te e di ciò che puoi aspettarti dalla vita e da chi ti circonda. Un cambiamento che ti darebbe al contempo anche una nuova sicurezza che solo una volta sperimentata potrai percepire come tale. Insomma, provare non ti costa nulla ma può regalarti quella sensazione di pace cui aneli da tempo e che spesso cerchi erroneamente negli altri quando, invece, si trova solo dentro di te.

Leone – Il tuo vero io

Spesso, per apparire al meglio di te, tendi a costruirti. Questo modo di fare, se da un lato ti porta ad ottenere il successo del quale hai bisogno, dall’altro ti allontana sempre più dalla vera te stessa, rendendoti sempre amare le tue vittorie. Con il nuovo anno, quindi, dovresti imparare ad accettare la tua vera te, anche se ai tuoi occhi ci sono tante cose da sistemare e difetti che pensi di non poter tollerare. La verità è che guardandoti con gli occhi dell’amore potresti scoprire che alcuni di quelli che ti sembrano difetti sono invece dei punti di forza. Cambiando prospettiva potresti addirittura piacere più di adesso e tutto senza il minimo sforzo. Non sarebbe bello? Forza che hai un anno di tempo per

provarci e riuscirci!

Vergine – La voglia di essere felice

Dentro di te hai una tale voglia di essere felice che è davvero assurdo il fatto che tu non abbia ancora scelto di assecondarla. Certo, la paura di andare incontro alle delusioni è così forte da frenarti ma farlo non ti porta certo a star bene, no? Per il 2020, quindi, la cosa migliore che puoi fare per te stessa è quella di accettare il tuo bisogno di felicità. Tuffati nelle situazioni, accetta l’affetto degli altri e vivi le tue emozioni senza giudicarle o condannarle. In questo modo potrai davvero abbracciare ciò che più desideri e se mai arriveranno delle delusioni saprai anche come affrontarle. La forza per riuscirci, di certo, non ti manca. Quindi perché non provare?

