Levante | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Levante chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Levante è una cantante e scrittura di 32 anni. Lei è nata il 23 maggio 1987 a Caltagirone, in provincia di Catania, sotto il segno dei Gemelli. Il suo vere nome è Claudia Lagona, è alta 165 centimetri e pesa circa 48 kg. Trascorre la maggior la sua infanzia divisa tra la Sicilia e Torino. Nel 2011 suo padre viene a mancare e lei si trasferisce definitivamente in Piemonte.

In seguito, dopo aver compiuto diciott’anni, si trasferisce a Leeds, nel Regno Unito. Le piace tantissimo dipingere e ricamare abiti. Sua mamma è una sarta, infatti ha imparato da lei a cucire. Inoltre non tutti sanno che si è tatuata un’Elefante che rappresenta il simbolo della fortuna. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei.

Nome d’arte: Levante

Nome: Claudia Lagona

Età: 32 anni

Data di nascita: 23 maggio 1987

Luogo di nascita: Caltagirone

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio:

Professione: Cantante, Scrittrice

Altezza: 165 cm

Peso: 48 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: levanteofficial.com

Levante: Instagram

Levante è molto attivo sui social. Su Instagram è seguita da più di 640mila persone e conta oltre 4mila post. Sul suo account è solita condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera ma anche scatti in compagnia di amici e colleghi. Se volete seguirla, il suo account ufficiale lo trovate qui.

La cantante è molto attivo anche su Facebook dove è seguito da 190mila persone ed è solito condividere foto che riguardano principalmente il suo lavoro e la sua vita privata. Sono presenti anche articoli e video che riguardano la sua carriera, il suo profilo ufficiale è questo. Su Twitter invece ha 31,9mila followers e conta oltre 7mila tweet, il suo profilo ufficiale è questo qui. Levante ha anche un sito web: levanteofficial.com

Levante: vita privata

Sulla vita privata di Levante non sappiamo molto tuttavia siano a conoscenza del fatto, che nel 2015, si sposa con Simone Cogo, noto come The Bloody Beetroots, lui è disc jockey e musicista. Tuttavia il loro matrimonio non va per il meglio infatti due anni più tardi, nel 2017, i due annunciano il loro divorzio. Qualche mese più tardi, nel novembre 2017, si lega con il cantante Diodato con il quale ha una relazione tutt’ora.

In un’intervista sul suo nome d’arte ha svelato: “L’ho tenuto perché è l’opposto di Claudia. Claudia significa ‘claudicante’, Levante è quello che si alza in piedi. La felice opposizione tra quello che gli altri avevano scelto per me e quello che ho scelto io.”

Levante: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Levante sappiamo che ha iniziato a dedicarsi alla musica quando suo padre è venuto a mancare, un fatto che l’ha segnata profondamente e dal quale è riuscita ad uscire solo grazie alla musica. Non a caso, moltissime delle sue canzoni sono dedicate a suo padre.

In seguito ha lavorato per diversi anni come cameriera mentre cercava di ottenere il successo. Lo ha rivelato lei stessa a Rolling Stone: “Ho fatto la cameriera, soprattutto. Da subito ho cominciato a lavorare con la musica, però mi sono pagata Manuale facendo pasticcini. Per quanto fossi frustrata dalla maleducazione degli altri, allo stesso tempo mi divertiva.”

La carriera di Levante inizia a decollare inseguito all’accordo firmato con l ‘A&A Recordings Publishing tuttavia dopo passa alla Atollo Records. Dopo il viaggio a Londra scrive e pubblica il singolo Alfonso mentre qualche anno più tardi Max Gazzè la contatta per aprire i concerti del suo Sotto Casa Tour.

Nel marzo 2014 esce il suo primo disco, Manuale distruzione e in quegli stessi anni arriva al European Music Award, e partecipa anche al Premio Tenco. Un anno più tardi la vediamo al festival musicale texano South by Southwest dove presenta per la prima volta il brano Abbi cura di te. Anonimo titolo del suo secondo Album

Nel 2016 è nell’album di J-Ax e Fedez, Comunisti col rolex, con il brano Assenzio. Nel 2017 esce il suo primo libro e l’album Nel caos di stanze stupefacenti. Sempre nello stesso anno è uno dei giudici di X-Factor mentre nel 2019 viene annunciata la sua presenza ad Sanremo 2020.