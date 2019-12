Scopri quali sono i segni zodiacali pronti a vivere il nuovo anno e quali non lo sono affatto.

Con l’arrivo del nuovo anno, tra propositi e aspettative, ognuno di noi si è trovato almeno una volta a fantasticare su come sarà il nuovo anno e su quali sorprese ha in serbo per i prossimi 365 giorni. In pochi, però si sono chiesti in che modo pensano di accoglierlo e come intendono muovere i primi passi nell’ormai sempre più vicino 2020. Essere pronti ad accogliere il nuovo, però, non sempre è prerogativa di tutti e capita che il modo di agire possa influenzare il prossimo futuro.

Così, visto che correggere in tempo il proprio modo di fare è spesso la via preferibile per far si che l’anno volga al meglio, dopo aver visto come sarà il 2020 e quali sono le caratteristiche del Capricorno che è anche il segno zodiacale del mese, oggi scopriremo quanto ogni segno zodiacale è pronto ad affrontare il 2020. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente.

Astrologia – ecco i segni dello zodiaco pronti a vivere il 2020

Ariete – Quelli che sono pronti ma con i loro tempi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano essere sempre pronte e che al contempo non sono solite stressarsi più del dovuto per ciò che riguarda il loro futuro. Per questo motivo, i nativi del segno per quanto pronti ad accogliere ogni possibile novità, sanno anche attendere con calma il momento giusto per agire, godendosi il percorso con serenità. Con questo modo di fare forse possono perdersi qualche occasione ma di sicuro arriveranno sereni ad ogni cambio di rotta. Una prerogativa che renderà il loro 2020 sereno e al contempo dinamico, proprio come piace a loro.

Toro – Quelli che preferiscono partite con calma

I nativi del Toro amano vivere ogni situazione con la massima calma. Ciò avviene anche per quanto riguarda il 2020 per il quale hanno diverse aspettative ma poca voglia di agire rapidamente. Per loro, la strategia ideale è quella di restare ad osservare le cose per un po’ muovendosi solo quando avranno ormai in mente come agire e per cosa farlo. Un modus operandi che ben si sposa con il loro carattere e che li porta a vivere piuttosto rilassati eventuali cambiamenti che accoglieranno quasi passivamente nell’attesa di quelli giusti per entrare in azione.

Gemelli – Quelli che sono già in trepidante attesa

I nati sotto il segno dei Gemelli sono da sempre tra i segni che amano più di ogni altra cosa le novità. Per questo motivo sono già più che pronti ad abbracciare tutte le novità che il 2020 ha in serbo per loro. Il tutto con una vitalità tipica del loro modo di essere.Quelli che sono già in trepidante attesa I nati sotto il segno dei Gemelli sono da sempre tra i segni che amano più di ogni altra cosa le novità. Per questo motivo sono già più che pronti ad abbracciare tutte le cose nuove che il 2020 ha in serbo per loro. Il tutto con una vitalità tipica del loro modo di essere.

Cancro – Quelli che attendono il momento giusto

Riguardo al nuovo anno, i nativi del Cancro non hanno in mente alcuna strategia. Per loro la scelta che meglio si adatta allo stile di vita che amano mantenere, è quella di guardarsi intorno in attesa del momento giusto. A quel punto valuteranno se e come muoversi e quante energie spendere per la realizzazione dei loro obiettivi. Obiettivi che al momento devono ancora consolidare e che sperano di poter definire meglio cogliendo ispirazione da ciò che il nuovo anno porterà loro.

Leone – Quelli che attendono solo di poter agire

I nati sotto il segno del Leone arrivano da un anno nel quale si sono mossi sotto più fronti. Per questo motivo, si trovano a dover aspettare che le cose si assestino prima di mettere in atto nuovi piani d’azione. Per il loro modo di vivere le cose quest’attesa genera in loro una certa trepidazione che li spinge a desiderare solo di poter agire in modo da portare avanti nuovi progetti in linea con le loro aspettative per il futuro. In vista del 2020, quindi, si può dire siano già pronti, quanto meno a guardarsi intorno in attesa del momento più adatto per riprendere con progetti nuovi ed in grado di andare ad incastrarsi o di migliorare quelli già raggiunti in precedenza.

Vergine – Quelli che sono dubbiosi

I nativi della Vergine non amano molto i cambiamenti e quando ci si trovano davanti finiscono con il restare bloccati per un po’. Da un lato perché cercano di capire cosa aspettarsi e dall’altro perché non sanno mai come muoversi. In occasione del 2020 il loro atteggiamento non sembra predisposto a cambiare. Per questo motivo, non si può dire siano tra i segni più pronti in quanto in loro c’è una misto tra dubbio e curiosità. Sensazioni che cambieranno sono dolo i primi due o tre mesi, quando ormai nel pieno del nuovo anno riusciranno a percepirlo com qualcosa di normale e non più come una novità dalla quale guardarsi.

