Rapporti di Coppia | Cosa succede al tuo corpo se non ...

Ecco cosa succede al tuo corpo se non hai rapporti intimi per molto tempo. Tutti gli effetti fisiologici dell’astinenza dal rapporto.

L’astinenza dai rapporti di coppia può avvenire per vari motivi, primo fra tutti l’essere single. Non tutte le persone infatti, amano intrattenere rapporti occasionali per puro piacere fisico.

In altri casi, l’astinenza si vive addirittura all’interno della coppia, quando per vari motivi i due partner si allontanano o si trovano a vivere un momento di difficoltà o anche di lontananza forzata. Ma cosa accade al nostro corpo quando non facciamo l’amore?

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come riconoscere l’amore della tua vita affidandoti ad un patto

Cosa accade al nostro corpo quando non facciamo l’amore per molto tempo

Siete single e ormai è da tempo che non intrattenete rapporti d’amore con un partner? Ecco cosa succede al nostro corpo quando l’astensione dai rapporti intimi persiste per molto tempo.

La salute intima femminile

La zona intima femminile, dopo una lunga astensione dal rapporto, potrebbe risentire dell’approccio in quanto la libido e quindi l’eccitazione femminile potrebbe faticare a palesarsi.

Le difese immunitarie

Il sistema immunitario si rafforza con il rapporto intimo, in quanto il nostro corpo produce endorfine che riescono a combattere le malattie. Fare meno l’amore potrebbe rendere le persone più cagionevoli di salute.

Dolori durante il ciclo

Le donne che si astengono per un lungo periodo dai rapporti, potrebbero provare più dolore durante il ciclo mestruale.

La salute del cuore

Fare un’attività sessuale regolare aiuta a prevenire le malattie del sistema cardiovascolare.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Astrologia | Come ama essere baciato ogni segno zodiacale

La salute della mente

Fare l’amore in modo regolare produce un benessere mentale che può venire meno quando questo tipo di rapporto manca per molto tempo.

La libido

La libido potrebbe davvero subire un arresto se non stimolata regolarmente attraverso i rapporti intimi. Meno rapporti si hanno e meno si ha voglia di averne.

L’ansia e lo stress

Fare l’amore in modo regolare provoca la produzione di ossitocina, anche detto l’ormone del benessere. Quando non si hanno rapporti in modo regolare lo stato di ansia e lo stress possono aumentare.

(Fonte: lettoquotidiano.it)