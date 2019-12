Scopri le previsioni meteo di domani, un prospetto dettagliato che, zona per zona, ci svela che tempo farà lungo lo Stivale martedì 24 dicembre.

Dopo un 23 dicembre all’insegna della variabilità, ma con netti miglioramenti rispetto al weekend appena trascorso, come sarà il meteo della vigilia di Natale? Nubi e pioggia torneranno a bagnare le regioni italiane o il sole avrà finalmente la meglio?

Scopriamolo insieme consultando le previsioni meteo qua sotto, un dettagliato prospetto zona per zona che ci dice che tempo farà durante la Vigilia nelle diverse regioni italiane.

Previsioni meteo domani, martedì 24 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci svelano nel dettaglio che tempo farà durante la giornata della Vigilia di Natale, incluse eventuali precipitazioni e temperature.

Nel complesso un 24 dicembre all’insegna del sole sembra profilarsi all’orizzonte, sebbene con qualche nuvolosità sparsa qua e là mista a sporadici piovaschi.

Capiamo meglio nel dettaglio come si svilupperà la situazione meteorologica durante la giornata di domani.

Nord

Il settentrione appare diviso tra un debole nuvolosità, che si trasformerà in nevicate sulle Alpi di confine dai 900-1000 metri di altitudine, il un tempo soleggiato sebbene con qualche velatura in Pianura Padana e lungo le coste. Le temperature si registrano nel complesso in calo, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Centro

Un tempo più che sereno attende il centro Italia, fatta eccezione per alcune nubi basse sulla Toscana che imperverseranno dalle ore del pomeriggio, annesse a isolate pioviggini, specie a ridosso dei rilievi. Sul resto della zona però il meteo appare sereno. Le temperature si registrano anche qui in calo, con massime comprese tra i 9 e i 13 gradi.

Sud

Anche al meridione la situazione appare per lo più serena, fatta eccezione però per condizioni di variabilità e qualche piovasco che si manifesteranno su Gargano e coste tirreniche. Le temperature saranno invece in questa zona stazionarie, con massime che ondeggeranno tra gli 11 e i 15 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com