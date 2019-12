Benessere | 12 cose da fare per migliorare la tua vita adesso: piccole astuzie quotidiane che permetteranno di intraprendere quella vita che aspettavi da tanto tempo

Sono rimasti pochi giorni al nuovo anno e come ogni anno si tirano le somme di quello che abbiamo fatto e quello che avremmo voluto fare e che, invece, non siamo riusciti a fare. Perché? Bè probabilmente abbiamo rimandato troppo per svariate ragioni o, semplicemente perché “ora non è il momento adatto”. Morale della favola? I desideri che ad inizio anno avevamo sulla nostra check list personale sono rimasti lì, sospesi, per un altro anno. Ebbene, è arrivato il momento giusto per attivarsi, cambiare le cose che non vanno più e fare spazio al nuovo, a quello che davvero abbiamo, per troppo tempo, rimandato. Niente scuse, se si vuole cambiare vita, bisogna iniziare ora! E tutto ciò spetta solo a voi, alla vostra voglia di cambiare. Bandite le scuse, eliminati i “se” e i “ma” – che non hanno mai portato nulla di buono.

La parola d’ordine è Adesso! Agire ora per migliorare la vita, la tua vita. Se non sai da dove iniziare, niente panico, di seguito alcuni suggerimenti utili, più precisamente 12 cose da fare per migliorare la tua vita adesso!

12 cose da fare per migliorare la tua vita adesso

Sono sempre stata affascinata dall’idea che cambiare vita dipenda esclusivamente dalle nostre azioni e che esista almeno un’azione che possiamo fare oggi, in questo momento, per intraprendere questo percorso di cambiamento e miglioramento personale. La felicità è fatta di piccole cose, di cose semplici e non di grandi atti rivoluzionari: non dobbiamo aspettare di essere ricchi, di cambiare paese, di avere il lavoro dei nostri sogni, di incontrare l’anima gemella, per migliorare la nostra vita. La felicità è difatti una nostra conquista, una nostra responsabilità: non ci cade dal cielo, siamo noi a costruirla giorno dopo giorno.

In realtà, bastano poche cose per raggiungerla. Ecco a te 12 cose che puoi fare per migliorare la tua vita, già da ora.

1. Migliora la tua organizzazione

Sai qual è la cosa che più stressa le persone nel quotidiano? Perdere le chiavi di casa, dimenticare il cellulare, non trovare gli occhiali. Insomma, le piccole cose della vita quotidiana sono quelle che ci stressano maggiormente. Se anche tu fai parte di questo immenso team una soluzione esiste.

Organizzarti e fare ordine sono forse i primi step d’effetto nel migliorare la tua vita. Se sei molto giovane, è probabile che tu non senta ancora quanto il disordine può portare stress e nervosismo nella vita, ma appena spalancherai la gloriosa porta dei 30, comincerai a sentire l’impellente bisogno di tenere tutto in ordine per:

Risparmiare tempo

Risparmiarti il fegato (dallo stress)

(dallo stress) Vivere con meno ansia (migliora la memoria)

Consiglio: Prendi in considerazione il bullet journal (scrivere a mano fa bene) ma sceglilo tascabile e riponilo sempre in borsa. SEMPRE. Non vorresti smarrire pure quello, vero?

2. Libera la tua creatività (davvero)

Non bisogna essere artisti per creare, bisogna solo essere creativi. Esprimere la tua creatività ti permetterà di esprimere la tua ricca vita interiore, di lasciar andare le tensioni, di comunicare col tuo inconscio e di aumentare la tua auto-consapevolezza e la tua autostima.

Puoi dare sfogo alla tua creatività in mille modi: puoi cantare, danzare, colorare mandala, creare delle bamboline con l’uncinetto, suonare (o inventare!) uno strumento musicale, dipingere dei sassi, scrivere, ecc.

Basta seguire semplicemente queste 2 regole d’oro:

Usa le mani (e il cuore) Non darti limiti.

3. Passeggia un’ora tra la natura

Magari potrebbe sembrarti una “stupidaggine” ma, credimi, così non è. Camminare per un’ora immerso nella natura, tra il verde degli alberi, libera la mente dai pensieri cattivi e opprimenti, sentirai il tuo corpo entrare in armonia conciò che lo circonda e il tuo spirito si rafforzerà incredibilmente.

In più, la respirazione migliora, la circolazione sanguigna si rinforza; è tutto l’organismo che prende una boccata d’aria. Senza contare che la camminata nel bosco è una vera e propria seduta di cromoterapia: il colore verde dell’erba e degli alberi calma, contrasta gli stati d’ansia, aiuta a fare chiarezza.

4. Dormi, ma fallo bene!

Dormire bene non è facile. Non ci si pensa spesso ma il sonno, quello ristoratore, è davvero difficile da trovare. Siamo talmente presi dai mille pensieri che anche quando andiamo a dormire, lo facciamo in automatico senza veramente riposare bene.

Alzi la mano chi, tra voi, si ricorda l’ultima volta che si è svegliato davvero riposato! (non vale chi tra voi è ora in vacanza). E’ davvero difficile dormire bene e spesso diamo la colpa al letto, al materasso o al cuscino perché non agevolano il sonno come vorremmo noi. Ma spesso, la verità è un’altra: non si dorme bene perché non riusciamo a vivere bene di giorno!

Avete mai fatto caso al detto: “Dorme come un bambino”? Ebbene, perché i bimbi dormono bene? Perché sono felici, spensierati e senza tutte quelle paranoie che gli adulti hanno. Fanno ciò che vogliono e, a fine giornata, sono finalmente liberi di dormire bene!

Ora so bene che i bambini non hanno le responsabilità degli adulti (per fortuna) e che quindi da “grandi” si hanno maggiori difficoltà a vivere la vita serenamente ma, prima di andare a letto dovremmo pensare a quei bambini e al loro sonno e prendere un po’ esempio da loro.

La mancanza di un buon sonno ristoratore può avere degli effetti disastrosi sulla tua giornata (e sulla tua salute), motivo per il quale è fondamentale curare la qualità del tuo sonno per poter affrontare gli impegni quotidiani con energia e grinta.

5. Più abbracci e meno parole

L’abbraccio è la mia tecnica preferita di pronto soccorso emotivo: bastano 20 secondi per farti stare meglio Hai bisogno di essere tirato su di morale? Chiedi un abbraccio. Vedi qualcuno che sta giù di corda? Dagli un abbraccio. Sei felice e vuoi condividere la tua gioia? Distribuisci abbracci.

Il potere terapeutico di un abbraccio migliora in pochi secondi l’umore ridandoti nuova linfa vitale, vedendo le cose sotto un altro punto di vista, quello positivo! Abbraccia chi ami, chi ne ha bisogno, ma fallo ora! Anche se ti sembrerà sciocca come idea, fallo e basta. Prova a cambiare la tua vita partendo da un abbraccio.

6. Goditi il silenzio per 10 minuti al giorno

Quando si vive in mezzo al caos cittadino, il silenzio sembra quasi un’anomalia, ma ha una funzione importante: ti porta all’essenza delle cose. Pure in una discussione, i silenzi possono voler dire molto.

Personalmente, amo bere il mio caffè all’alba guardando dalla finestra il mondo che dorme ancora. È sempre assaporando quel silenzio a piccoli sorsi che mi giungono le idee migliori. Ti basteranno 10 minuti al giorno per capire cosa intendo dire, e fidati: ne varrà la pena.

Siamo spesso ossessionati dall’idea di dover riempire ogni istante della nostra vita. Qual è stata l’ultima volta che ti sei preso 10-20 minuti per riflettere o meditare? A volte siamo così presi dai nostri impegni che neanche ci accorgiamo che stiamo girando a vuoto: creare dei momenti di riflessione potrebbe essere il gesto più produttivo della tua giornata. Crea lo spazio nella tua agenda per questi 10-20 minuti di vuoto, da dedicare alla meditazione, alla visualizzazione o alla semplice riflessione.

Puoi utilizzare una meditazione guidata, puoi visualizzare quello che vorresti diventare e quello che vorresti provare nella tua vita, puoi riflettere sugli accadimenti della tua giornata, magari riportandoli sul tuo diario personale.

La scelta sta a te, ma ricorda: quando le acque del lago sono agitate non vedrai altro che la superficie increspata, ma quando le acque del lago sono calme e trasparenti allora il tuo sguardo potrà raggiungere il fondo.

7. Esci dalla routine 1 volta al giorno

Sembrerà facile ma così non è. Siamo talmente presi dalla routine quotidiana che uscirne fuori, anche solo per un po’, ci sembra una pazzia. Ma fare una cosa diversa ogni giorno e spezzare quella routine pre impostata ormai da troppo tempo, sarà la cosa che vi darà la spinta giusta per poter cambiare la vostra vita.

Non bisogna fare cose eclatanti, basterebbe cambiare, per esempio, il percorso che si fa abitualmente per andare a lavoro: cambiare tragitto, magari allungando un po’ se serve. Non immaginerete mai cosa si potrà scoprire, magari anche una nuova conoscenza!

Esci con quel mantello che adori ma che non osi portare, sperimenta, osa, sorprenditi! Basta poco: assaggia un cibo nuovo, canta ad un karaoke, partecipa ad un concorso solo per puro divertimento, compra un “libro al buio”. Fai in modo che alla domanda “Quand’è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?” la tua risposta sia “Stamattina“. Ti prometto che la tua vita si riempirà di momenti indimenticabili.

8. Mantieniti in forma e mangia bene

Se dovessi dire qual è stata la migliore abitudine che ho adottato questo anno, direi sicuramente: fare attività sportiva come primo gesto della giornata.

Ciò che apprezzo dell’attività sportiva non sono tanto gli effetti sul mio corpo, quanto quelli sulla mia mente. Quando ti alleni costantemente: alleni la tua auto-disciplina, aumenti la tua produttività ed il tuo focus, crei una generalizzata sensazione di benessere ed infine riesci a dare un ritmo differente alla tua giornata. Ma non solo lo sport fa bene, a questo devi assolutamente adeguare una corretta alimentazione. Con ciò non sto parlando di iniziare una dieta, non ora che siamo sotto le feste natalizie! Eppure piccoli miglioramenti alla nostra dieta possono garantirci enormi benefici per la nostra salute.

Se hai seri disturbi alimentari, il mio consiglio è quello di rivolgerti ad un esperto ed evitare le tante panzane che girano in rete o negli spot commerciali. Ma se senti la semplice esigenza di migliorare la tua dieta, ecco alcune abitudini alimentari su cui ho lavorato negli ultimi mesi e che si sono dimostrate particolarmente efficaci:

Sostituisci gli snack tra un pasto e l’altro con della frutta .

. Fatti una tazza di frutta di stagione mista e miele per ritrovare l’energia perduta.

per ritrovare l’energia perduta. Impara a mangiare più pesce e meno carne rossa.

Dicono che siamo quello che mangiamo. Indovina cosa diventerai se continui a mangiare schifezze?

9. Leggi (almeno) un libro al mese

Ovviamente questo vale per coloro che non sono dei buoni lettori e che non hanno mai “il tempo necessario per iniziare un buon libro”. Vi svelo un segreto: il tempo c’è, siete voi che non avete la voglia di farlo! Probabilmente è perché non avete ancora trovato il libro giusto per voi.

La lettura non è una cosa semplice, vi sono quei libri che si amano già dalla prima pagina, mentre altri…beh, altri proprio non ci sono simpatici. Va benissimo ma questo non giustifica, comunque, non leggere più. Sapete, esiste anche una vera e propria terapia che aiuta chi vuole migliorare la propria vita partendo dai libri. Questa si chiama Libroterapia! d’altronde un libro può davvero salvare la vita.

Sempre più spesso mi accorgo che amici, conoscenti, colleghi, già da tempo hanno abbandonato una delle abitudini più importanti per migliorare la propria vita: leggere. Ogni cambiamento nasce da un’idea e spesso le migliori idee nascono proprio dalle parole lette in un libro, in un articolo o in un blog post.

Per cambiare vita non hai bisogno di leggere esclusivamente libri di crescita personale: fossilizzarti su un unico genere di lettura può essere limitativo. Esplora autori che non hai mai letto, generi ed argomenti che non hai mai approfondito. Le migliori idee sono spesso l’applicazione in un nuovo settore di concetti ben noti in un altro campo.

Quanti libri leggi in un mese? Giornali? Blog? Se vuoi iniziare a cambiare sul serio, devi permettere alle nuove idee di entrare nel tua vita e puoi iniziare oggi.

10. Fallo ancora una volta

Spesso per raddoppiare le nostra probabilità di successo non dobbiamo fare altro che raddoppiare i nostri sforzi: questa idea è tanto banale quanto vera.

Viviamo nella società delle “soluzioni semplici ed immediate”: desideriamo tutto e lo desideriamo adesso. Pur sapendo esattamente cosa dovremmo fare per raggiungere i nostri obiettivi, preferiamo sprecare tempo alla ricerca di scorciatoie. Siamo ossessionati dall’idea del successo istantaneo e senza sforzo.

Ma a volte tutto quello di cui avremmo bisogno per raggiungere i nostri traguardi è solo un pizzico di determinazione in più: se continui a non centrare i tuoi obiettivi, provaci nuovamente e se non basta fallo una volta in più ancora.

11. Allenati alla gratitudine

La gratitudine è da sempre il mio cavallo di battaglia perché è semplice, efficace e alla portata di tutti. Ahimè, è anche la tecnica di miglioramento più snobbata, ma dopo aver letto dei suoi innumerevoli benefici, sono sicura che capirai il motivo.

Imparare a trovare un motivo per il quale sentirti grato/a ogni giorno, ti forzerà a osservare la tua vita da un’altra angolazione, perché quando pensi di non aver nessun motivo per il quale dire “Grazie”, in realtà, ne hai già un bel po’: per il fatto di saper leggere, di avere accesso ad internet e quindi aver i soldi che te lo permettono; potresti sentirti grato per avere aver ricevuto uno di quei sorrisi che ti scaldano il cuore, per avere un tetto sopra la testa, un paio di gambe che ti permettono di camminare e viaggiare, per avere delle persone da amare e aver vissuto con loro dei momenti indimenticabili, per esempio.

Concentrati ogni giorno sul provare gratitudine per almeno una ragione. Secondo uno studio scientifico, questo esercizio ti aiuterà a:

• Ridurre lo stress

• Favorire delle relazioni interpersonali più sane

• Aumentare il tuo benessere psicofisico (aumenta le difese immunitarie, migliora il sonno, abbassa la pressione sanguigna)

• Migliorare la tua autostima

• Sviluppare maggiore empatia

Consiglio: Quando ti capiterà di avere una giornata “no”, sforzati di provare gratitudine per 5 cose. Il tuo stato d’animo cambierà in un batter d’occhio, te lo garantisco.

12. Fai del tuo meglio sempre

Quando fai qualcosa, falla al tuo meglio. Dare il 100% in ogni occasione non è semplice, ma può avere notevoli vantaggi: