Lapo Elkann ha subito un grave incidente in Israele. Adesso sta meglio: “Voglio ringraziare Dio”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Lapo Elkann si trovava in Israele, precisamente a Tel Aviv, quando è stato coinvolto in un incidente stradale, in seguito al quale ha riportato alcune fratture. I primi soccorsi sono stati effettuati sul posto mentre adesso si trova in una clinica in Svizzera.

Lapo Elkann in seguito all’incidente ha affermato: “Voglio ringraziare Dio, di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus”,