Depura l’organismo con l’alimento giusto | Il Finocchio, come usarlo

Depura l’organismo con l’alimento giusto | Il Finocchio, ecco come usarlo in cucina: ricette da mangiare e da bere pronte in un attimo e leggerissime

Si stanno avvicinando inesorabilmente le tanto temute feste di Natale e con esse le immense abbuffate. Infinite sedute a tavola con il meglio del meglio da mangiare. Tutto buonissimo ma come fare per non arrivare il 6 gennaio con quei chili di troppo? Semplice, l’obiettivo è prevenire! E come farlo se non ora, prima dell’arrivo delle grandi cene? L’unico alimento( o quasi) in grado di poter vantare molte proprietà diuretiche e sgonfiare la pancia è il Finocchio! Ma non pensate ad esso solo nella classica monotona ricetta cruda! No, il finocchio può essere usato in cucina per molte ricette veloci, squisite e leggerissime! Ideale per preparare dei pranzetti light senza rinunciare al gusto. Non bisogna arrivare il 24 Dicembre affamati a tavola, perché si sa, poi come va a finire! Si passa in rassegna tutto, ma dico, proprio tutto, quello che si ha davanti. Vogliamo, invece, arrivare a Natale in splendida forma, così da poterci permettere qualche “strappo in più a tavola”.

Ecco, dunque le migliori ricette con i finocchi da preparare a casa, perfetti per te ma anche per l’intera famiglia. Il finocchio, essendo molto versatile, può essere usato dalla mattina alla sera, sia solido – con le ricette per pranzo e cena – sia come tisana depurativa. Un validissimo aiuto per prevenire gonfiori di pancia, gastrite e bruciori di stomaco. Insomma, cos’altro vi manca? Niente, solo iniziare a provare!

Depurarsi con il Finocchio | Ecco perché mangiarlo

Le ricette con i finocchi sono ideali per depurarsi e combattere il colesterolo. Fresche, sane e leggere, sono ricette adatte alla cucina di tutti i giorni, da gustare anche se sei a dieta.

I finocchi sono ortaggi preziosi, perché capaci di depurare il fisico, migliorare la salute dell’intestino e ridurre il colesterolo cattivo. Con poche calorie, 15 ogni 100 grammi di prodotto, i finocchi:

contengono molti sali minerali importanti , come potassio, calcio e fosforo , fondamentali per la buona salute di muscoli, ossa e cervello.

, come , fondamentali per la buona salute di Hanno un buon livello di vitamine . In particolare la vitamina A, fondamentale per la salute di pelle e vista , la vitamina B , importante per un buon funzionamento dell’ apparato cardiocircolatorio , e la vitamina C , che aiuta il sistema immunitario e agisce come antiossidante.

. In particolare la , la , importante per un buon funzionamento dell’ , e , che aiuta il e agisce come Il loro naturale contenuto di fitoestrogeni rende i finocchi importanti per equilibrare in modo naturale i livelli degli ormoni femminili. Sono utili per le donne in allattamento, per quelle che combattono con i dolori legati al ciclo mestruale o che cercano sollievo dai sintomi della menopausa.

rende i finocchi importanti per equilibrare in modo naturale i livelli degli ormoni femminili. Sono utili per le donne in allattamento, per quelle che combattono con i dolori legati al ciclo mestruale o che cercano sollievo dai sintomi della menopausa. ricchi di fibra insolubile e acqua, che ti aiutano ad eliminare le tossine e a regolarizzare la tua attività intestinale. Inoltre la fibra ti fa sentire sazio e ti dà una mano a evitare gli attacchi di fame.

Le Ricette con il Finocchio | Idee veloci e detox

I finocchi possono essere cotti e diventare parte di primi e secondi piatti, oppure di contorni nutrienti. Fra le ricette più diffuse, i finocchi gratinati, ma queste verdure possono essere cucinate anche con la pasta e con il risotto, usate come farcitura di una torta salatao per realizzare una zuppa.

Sono ottimi se mangiati in pinzimonio, insieme a pesci come tonno e salmone, e possono persino diventare una salsa per condire le verdure grigliate. Di seguito le ricette migliori partendo dal primo e finendo con la tisana al finocchio e l’acqua detox da portare ovunque sempre con te!

Primo piatto | Fusilli integrali con crema di finocchi

La pasta con i finocchi è un piatto oggi caduto un pochino in disuso ma molto popolare tra le vecchie generazioni che amavano questo ortaggio gustoso sia nelle insalate che nelle preparazioni cotte. La ricetta è semplicissima da realizzare anche se i finocchi vanno comunque cotti per almeno mezzora e quindi il condimento comporterà abbastanza tempo. Ma il risultato sarà graditissimo da tutta la famiglia

Ingredienti (per due persone)

160 g di fusilli integrali

100 g di finocchi

20 g di parmigiano

2 spicchi d’aglio

½ cipolla

½ carota

pepe nero q.b.

olio extravergine di oliva

Procedimento

La ricetta va cominciata dal finocchio che dovrete lavare con la massima cura sotto l’acqua corrente per poi asciugarlo e porlo sul tagliere. Con il coltello tagliate via le barbette e le cime e poi iniziate a tagliare il cuore a fettine molto sottili mettendole a parte su un piattino.

Quindi iniziate a lavorare la carota, pelandola con il pelapatate per poi grattarla con il gratta verdure. Mettete tutto su un piattino a parte e proseguite.

Ora sbucciate e tritate finemente la cipolla, quindi versate un paio di cucchiai di olio di oliva in una padella ampia ed antiaderente e fateli scaldare a fuoco medio per unire quindi la cipolla, gli spicchi d’aglio sbucciati e la carota a soffriggere finché la cipolla non sarà trasparente.

Quindi, unite alla padella anche i finocchi e fateli cuocere a fuoco basso per circa mezzora coprendo con un coperchio. Una volta cotti i finocchi, salateli e pepateli, quindi togliete lo spicchio d’aglio con un cucchiaio.

Prendete un mixer ad immersione e, riponendo prima gli ingredienti cotti in una ciotola capiente, aggiungete qualche manciata di parmigiano, dunque attivate il mixer e riducete a crema, aggiungendo il sale.

Nel frattempo avrete messo abbondante acqua salata a bollire per lessare la pasta.

Una volta pronta scolatela e saltatela in padella con la crema di finocchi.

Mescolate bene per amalgamare il tutto mettendo il fuoco sotto la padella al minimo, quindi grattatevi sopra poco parmigiano, senza esagerare.

Mescolate di nuovo con cura e impiattate per servire subito in tavola ben caldo, con il macinino del pepe nero in tavola per chi volesse utilizzarlo ed aggiungerlo al piatto.

Secondo Piatto | Straccetti di pollo finocchi e lime

Gli straccetti di pollo finocchi e lime sono un secondo piatto light, facile e veloce da preparare.

Il pollo sarà morbido e saporito anche senza farina, con questa ricetta gustosa che prevede una marinatura a base di lime, pepe e zenzero fresco. Anche i finocchi vengono aggiunti alla marinatura e si cuoceranno insieme al pollo.

In soli 10 minuti porterete a tavola degli straccetti davvero sfiziosi, saporiti e leggeri.

Ingredienti per 2 persone

5 petti di pollo 1 finocchio uno spicchio d’aglio il succo di un lime la buccia grattugiata di un lime un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato (facoltativo) sale e pepe qb olio extra vergine d’oliva qb

Procedimento

Per prima cosa tagliate i petti di pollo a straccetti con un coltello affilato o con le forbici, seguendo le venature della carne. Mettete il pollo in una terrina a marinare con lo spicchio d’aglio, l’olio, il sale, il pepe, il succo e la buccia grattugiata del lime e lo zenzero fresco grattugiato. Pulite il finocchio eliminando le cime e la parte esterna coriacea. Tagliatelo a listarelle e aggiungetelo alla marinata. Girate bene e fate riposare in frigo per almeno una mezz’oretta. Riscaldate un’ampia padella antiaderente e quando sarà ben calda aggiungete il pollo e i finocchi con tutta la marinata (scartando l’aglio). Fate cuocere il pollo a fiamma moderata per 10 minuti girandolo di tanto in tanto o spadellando. Dopo 10 minuti vedrete che il sughetto si sarà ridotto e sarà più cremoso, il pollo sarà diventato più dorato. Servite ben caldo.

Il contorno | Finocchi gratinati light – Ricetta

Un contorno sostanzioso che puoi gustare, accompagnato con del pane, come piatto unico sano e bilanciato.

Ingredienti per 4 persone

800 g finocchi già puliti

40 g parmigiano Reggiano

qb sale

qb pepe

1 cucchiai di olio extra vergine di oliva

2 cucchiai di farina abbondanti

150 ml latte parzialmente scremato

150 ml acqua

qb sale

Procedimento

Iniziate a pulire i finocchi, lavali e taglia le estremità, privali delle foglie esterne più dure, dividili in quarti e poi tagliali a tocchetti.

Lessali in acqua bollente salata per circa 10 minuti o fino a quando saranno morbidi ma ancora sodi. Scolali accuratamente.

Prepara la besciamella light: scalda l’acqua e il latte insieme senza farli bollire.

In un’altra pentola dal fondo spesso poni l’olio, aggiungi la farina e mescola per creare una crema priva di grumi, il roux.

Poi con una frusta stemperalo con poco latte mescolato all’acqua, aggiungi a filo il restante liquido. Cuoci a fiamma bassa, sempre mescolando, per circa 5-10 minuti o fino a quando la besciamella avrà acquistato una consistenza più densa e vellutata, poi aggiungi un pizzico di sale. Accendi il forno a 200° ventilato.

Condisci i finocchi con due cucchiai di besciamella, aggiusta di sale e pepe.

Stendi un cucchiaio di besciamella su una pirofila da forno, adagiaci sopra i finocchi, con il dorso di un cucchiaio livella la superficie, copri con la restante besciamella e il parmigiano grattugiato.

Inforna per 15 minuti o fino a quando saranno ben dorati in superficie.

Tisana al Finocchio | La ricetta Ventre piatto

La Tisana al finocchio è una bevanda naturale dagli innumerevoli effetti benefici, soprattutto sulla digestione. I suoi effetti nel calmare lo stomaco, sgonfiare l’addome e migliorare le funzioni intestinali l’hanno resa molto popolare nel mondo occidentale.

In più, la tisana al finocchio può essere un rimedio molto efficace per la flatulenza, soprattutto quella che deriva da cibo mal digerito. Il finocchio è conosciuto anche come rimedio per influenza e raffreddore (prima che si manifestino infezioni).

Bere tisana al finocchio è una misura preventiva e un trattamento per consentirti di guarire più velocemente. Infine regola l’appetito e gli ormoni, prevenendo fame smodata e obesità.

Procedimento per la Tisana al finocchio con i Bulbi

Lava molto accuratamente i bulbi di finocchio

Tagliali in pezzi più piccoli

Mettili in un filtro

Aggiungi acqua bollente e attendi 15-20 minuti

Togli il filtro e aggiungi un altro po’ d’acqua

La tisana al finocchio va consumata al naturale e non dolcificata.

Procedimento per la Tisana al finocchio con i Semi

Comincia pestando gentilmente un cucchiaino di semi di finocchio in un mortaio. Questo sprigionerà il sapore, gli oli e l’aroma.

Rimuovi i semi con un cucchiaino e mettili in una pallina per tisane o filtro e versaci sopra una tazza di acqua bollente.

Lascia i semi in infusione per 7-10 minuti

Rimuovi il filtro e aggiungi ancora un po’ d’acqua

(Fonte: enerytraining.it)

Acqua Detox finocchio, cetriolo ed erba cipollina | Ricetta

L’acqua detox, cetriolo, finocchio e erba cipollina è una valida alternativa al tuo bicchiere d’acqua o a qualsiasi altra bevanda zuccherata. Idratarsi è sempre importante, ma in estate con il caldo e il sudore lo è ancora di più!

Questa acqua detox che ti suggeriamo possiede un alto potere depurativo e ti aiuta a sgonfiare la pancia, grazie agli ortaggi dalla quale è composta.

Il cetriolo è un ortaggio dall’alto potere depurativo , diuretico e rinfrescante. I cetrioli contengono l’acido tartarico , un acido organico che, associato ai carboidrati, fa in modo che questo non venga assimilato dall’organismo.

è un ortaggio dall’alto potere , , un acido organico che, associato ai carboidrati, fa in modo che questo non venga assimilato dall’organismo. Il finocchio è noto per le sue proprietà digestive e depurative.Questo ortaggio è ricco di vitamina C; un antiossidante molto potente in grado di rinforzare il sistema immunitario e contrastare l’azione dei radicali liberi. Contiene, inoltre, flavonoidi o fitoestrogeni, molto utili per regolarizzare il ciclo.

è noto per le sue proprietà digestive e depurative.Questo ortaggio è ricco di vitamina C; un antiossidante molto potente in grado di rinforzare il sistema immunitario e contrastare l’azione dei radicali liberi. Contiene, inoltre, flavonoidi o fitoestrogeni, molto utili per regolarizzare il ciclo. l ’erba cipollina è una pianta aromatica che contribuisce a donare e aromatizzare questa acqua, ha buone proprietà antisettiche e depurative.

è una pianta aromatica che contribuisce a donare e aromatizzare questa acqua, ha buone proprietà antisettiche e depurative. Il limone, infine, oltre a contenere una buona quantità di vitamina C; Utilizzato nelle acque detox, ha un elevato potere dissetante.

Ingredienti per 1 litro di acqua detox

1/2 cetriolo

le punte e le parti esterne di un finocchio

1 ciuffo di erba cipollina

qualche fettina di limone

Procedimento

La preparazione è semplice e veloce; basta tagliare in piccoli pezzi gli ortaggi e metterli nell’acqua in infusione minimo 4 ore, meglio tutta la notte per fare in modo che il cetriolo e il finocchio si macerino e rilascino tutte le proprietà benefiche.

Puoi spaziare con la fantasia e creare abbinamenti sempre diversi per aromatizzare la tua acqua in modo sempre diverso, sfruttando così tutte le proprietà della frutta e degli ortaggi.