Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi con i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Questa sera in tv andrà in onda ogni genere di programma, dalla fiction ai film, dal documentario al programma di approfondimento.

Un’offerta più che variegata attende infatti tutti noi per la prima serata di oggi e non ci resta che consultare il palinsesto televisivo per scegliere poi il programma più di nostro gradimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> CRISTIANA CAPOTONDI senza trucco e parrucco [FOTO]

Qua sotto infatti CheDonna.it vi riporta come ogni giorno le proposte televisive per la prima serata di oggi. Leggile con noi e scegli poi l’opzione a te più gradita.

Una serata da 10 e lode ti attende. Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 16 dicembre

Rai Uno – Ognuno è perfetto (Fiction)

Rick, un ragazzo down, è in cerca di un lavoro vero. I soliti tirocini oramai lo hanno stancato e l’opportunità giusta non tarderà ad arrivare. Verrà infatti assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino.Tra i suoi colleghi troverà una ragazza che saprà rubargli il cuore. Tina, ragazza down di origini albanesi, è infatti per lui la vera e propria anima gemella. Tutto sembra perciò andare per il meglio ma le difficoltà non tareranno ad arrivare. Ivan, padre di Rick, accusa molto il doversi occupare del figlio e anche il suo matrimonio sembra risentirne.

Rai Due – Natale a Casa Battista (Show)

Come sono cambiate le tradizioni natalizie degli italiani? Ci aiuta a scoprirlo Maurizio Battista, portando sul piccolo schermo uno dei più esilaranti one man show degli ultimi anni. Il Mose, il sistema di 79 paratoie costato finora 5,4 miliardi e che dovrebbe essere consegnato nel 2021, potrà cambiare le cose? Si passa poi a parlare dei famosi pacchetti viaggio in cofanetto regalo, doni super gettonati per questo Natale: provandoli si è giunti a scoprire che usufruirne non è poi così agevole e che, acquistandoli, si potrebbe involontariamente contribuire al finanziamento di un progetto politico. Infine si indagherà il mondo delle palestre, un universo che in Italia muove un giro d’affari da 23 miliardi di euro. Molte di queste attività sono però registrate come società senza scopo di lucro, soggette quindi a enormi sgravi fiscali. E chi ci allena è veramente preparato? A quanto pare il diploma del Coni si può avere anche con un corso online.

Rai Tre – Report – Venezia sott’acqua (Inchieste)

Report torna nel capoluogo veneto per capire se quanto accaduto con le recenti inondazioni poteva essere previsto e se la popolazione è stata correttamente allertata.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI