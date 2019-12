Diana Del Bufalo conferma la fine della relazione con Paolo Ruffini “La mia storia è finita mesi fa.. provo rabbia” Tutto in un video

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. In tanti pensavano che i due stessero affrontando un momento di crisi ma non è stato così ed a confermarlo è stata proprio l’attrice attraverso il suo account Instagram.

L’ex cantante di Amici sui social ha scritto: “Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.

