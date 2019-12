A molte di noi sembrerà strana l’applicazione di un olio per detergere il viso ma questo rimedio di bellezza vi sorprenderà! L’oil wash è un metodo molto semplice, naturale ed efficace al quale non potrete più fare a meno

L’oil wash è adatto ad ogni tipo di pelle, anche a pelli grasse poiché il sebo presente naturalmente sulla nostra pelle viene sostituito dalla sostanza oleosa. Molti prodotti in commercio tendono a rimuovere soltanto la parte superficiale del sebo incentivando la nostra pelle a produrne di più. Vediamo in cosa consiste quello lavaggio viso molto pratico, naturale e a favore dell’ambiente

L’arma tutta naturale | Oil wash

Struccarsi naturalmente conferisce giovamenti visibili nel tempo sulla nostra pelle e contribuisce ad aiutare l’ambiente in cui viviamo limitando l’inquinamento. Questa detersione alternativa è caratterizzata appunto da un qualsiasi olio di origine vegetale. La nostra pelle è costituita dalla presenza di una sorta di pellicola chiamata film idrolipidico composto a sua volta da sebo e lipidi epidermici. La sua funzionalità è quella di proteggere lo stato di idratazione della pelle, mantiene l’equilibrio del PH e la difende dall’attacco di molti microrganismi. L’Oil wash si ri fa al principio chimico Il simile scioglie il simile, l’olio che sceglierete di utilizzare andrà a rimuovere il sebo superficiale e andrà a pulire a fondo i pori.

L’Oil wash può essere inoltre un valido alleato per la pelle secca oltre, come abbiamo detto, per quella grassa, e per eliminare punti neri e brufoli.

Procediamo con il trattamento

Possiamo utilizzare se preferiamo più oli mescolati insieme, sono ottimi l’olio di jojoba, l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco e addirittura l’olio di oliva. In farmacia possiamo trovare anche l’olio di ricino che andremo a miscelare con l’olio d’oliva.

Inumidire la pelle del viso con acqua calda

Applicare sulla pelle qualche goccia di olio o miscela di più oli

Massaggiare per 5 minuti

Bagnare un panno di microfibra con acqua calda, strizzzarlo e poggiarlo sul viso così che il calore aprirà i pori e l’olio penetrerà in profondità

A panno freddo bagnarlo nuovamente con acqua calda e poggiarlo nuovamente sul viso rimuovendo ora ogni traccia di olio

Applicazione

Il trattamento Oil wash andrebbe eseguito la sera in modo da lasciare all’olio tutto il tempo per agire. La cadenza settimanale può variare da 1 a 2 volte. I risultati saranno visibili già dopo 3 o 4 settimane, noterete in più una notevole diminuzione del sebo.

Un metodo efficace e semplice per liberarsi dalle impurità e nutrire la pelle