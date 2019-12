Tra i tanti dolci di Natale ce ne sono sempre di più affini alle nostre corde. Scopri qual è il tuo in base al tuo segno zodiacale.

Il periodo di Natale si è ufficialmente aperto, dando il via alle danze di dolci di ogni tipo che nei prossimi giorni si potranno gustare e rigustare senza freni o quasi. Quando si parla di dolci, infatti, non è possibile mangiarli esattamente tutti e non solo per non avere problemi con la linea ma anche per non danneggiare la salute con bruschi innalzamenti della glicemia. Come fare, quindi, a scegliere tra tante varietà? Dopo aver dato ampio spazio a quelli che si conoscono e già si amano si può scegliere di sperimentarne uno o al massimo due nuovi e se decidere quale affrontare è un problema, ecco che le stelle arrivano in nostro aiuto. La loro influenza, infatti, determina spesso anche la propensione verso un determinato sapore piuttosto che un altro, facilitando così la scelta di un dolce in grado di conquistarci già dal primo morso. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali con un forte spirito natalizio e qual è il momento romantico perfetto per il mese di Dicembre, scopriremo quale dolce natalizio italiano si adatta di più ad ogni segno dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato al tratto più istintivo di ognuno di noi, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente e di scegliere tra i due dolci emersi quello che si sente più vicino o che si ha voglia di assaggiare.

Il dolce di Natale perfetto per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Il torrone

I nati sotto il segno dell’Ariete, dopo aver provato pandori e panettoni sentono spesso il bisogno di cambiare e di tuffarsi in qualcosa che sia diverso sia per sapore che per consistenza. Cosa è meglio, quindi, di un bel torrone da addentare e gustare assaporandone tutte le sfumature? Semplice come una barretta, donerà loro tanto sapore già con pochi morsi. Inoltre è facile da portare con se e può rappresentare una dolce alternativa da tenere sempre in borsa in caso di un’improvvisa quanto irrefrenabile voglia di dolci. Quelli che tra i nativi del segno non sono poi così golosi potranno approfittare delle mini porzioni per dare un piccolo dolce assaggio senza che questo sia così impegnativo. Un modo per sentirsi ancor più immersi nell’atmosfera natalizia senza particolari sforzi.

Toro – Il panettone con cioccolato e creme nuove

I nativi del Toro sono persone che amano la tradizione e che difficilmente sceglieranno di staccarsene al punto da sperimentare nuovi sapori. Per loro vale quindi la tacita regola di assaggiare i dolci tipici regionali e la classica fetta di pandoro o panettone, scelta in base a come sono stati abituati negli anni fin da quando erano piccoli. Se proprio vogliono tentare e trasgredire, è quindi preferibile restare in una sorta di comfort zone, magari sperimentando un panettone di tipo diverso che sia quindi arricchito di creme, possibilmente alcoliche e che contenga, ovviamente del cioccolato. In questo modo si sentiranno sicuramente in linea con la festa e avranno modo di appagare la loro proverbiale golosità con qualcosa che incontrerà sicuramente il loro gusto e che li farà sentire più che soddisfatti della scelta fatta.

Gemelli – I buccellati

Un dolce che potrebbe incontrare il gusto dei nati sotto il segno dei Gemelli è il buccellato, un impasto di frolla ripieno di crema di fichi. Con il suo aspetto sempre diverso in base a chi lo prepara, è un dolce che cambia facilmente anche sapore presentando a volte frutti diversi e persino gocce di cioccolato. Un modo perfetto per ottenere il tanto desiderato effetto sorpresa senza dover girare chissà quanto. I nativi del segno che amano osare potranno sperimentare anche versioni moderne di questi dolci che a volte contengono anche creme o vengono trattate diversamente nella parte esterna, presentando glassature o zuccherini al posto del classico zucchero a velo.

Leggi anche -> La cosa che pretendi troppo in amore in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Il pandoro con crema alla frutta

Anche i nativi del Cancro hanno bisogno di una sorta di comfort food che li spinge a scegliere dolci che già conoscono o che sono certi di poter apprezzare. Legati alla loro infanzia e alle tradizioni, sono soliti amare il pandoro che scelgono in ogni occasione senza neppure porsi la domanda. Cosa è meglio, quindi, della possibilità di continuare a mangiarlo mutandone il sapore? Un pandoro all’arancia, alla fragola o per esser ancor più innovativi, con bacche di gojii, sarà il dolce perfetto da assaggiare a fine pasto o da concedersi a colazione e a merenda. Un modo diverso di mangiare senza allontanarsi troppo dal classico che è anche quello che per i nativi del segno fa sempre un po’ casa e un po’ Natale.

Leone – I roccocò

Si tratta di dolcetti tipici della Campania ma che i nati del segno che riescono a procurarseli dovrebbero sicuramente provare. Ciambelline di biscotto molto dure, vanno solitamente mangiate imbevute in una bevanda alcolica. Un modo dolce e saporito per assaggiare qualcosa di diverso e in modo diverso e che contempla anche il bere, cosa che ai nativi del segno di sicuro non dispiace. Ancor meglio se le ciambelline sono di sapore diverso dal solito, grazie ad aromi ed ingredienti nuovi con i quali variare di tanto in tanto. In questo modo si potrà festeggiare il Natale sperimentando un dolce che pur essendo natalizio si discosta in modo molto forte da quelli tipicamente associati a queste feste, dando così modo di provare sapori e consistenze nuove che saranno sicuramente gradite.

Vergine – Il pandolce

I nativi della Vergine non disdegnano i sapori dolci ma amano restare sempre sul classico evitando accuratamente ogni innovazione. Discostarsi del tutto da pandori e panettoni è quindi una cosa che li renderebbe nervosi e che non gli consentirebbe di gustare a pieno la novità. Se proprio si sentono in vena di esperimenti possono però tentare con il pandolce, non così distante da ciò a cui sono abituati ma in grado di portare una piacevole novità sia per forma che per sapore. Si tratta di un dolce che potrebbe colpirli così positivamente da diventare un nuovo classico e tutto sebbene le loro regole sia solitamente rigide e ben diverse. Ma come si dice, allo stomaco, così come al cuore non si comanda, no?

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire quali sono i dolci consigliati agli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo